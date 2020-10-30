Що відомо про винуватця ДТП на Майдані і чи загрожує йому в'язниця

ДТП у Києві на Майдані Незалежності (колаж: РБК-Україна)

У ДТП в Києві на Майдані загинуло дві людини, троє - травмовані

Винуватець смертельної ДТП на Майдані у п'ятницю, 30 жовтня, затриманий і прокуратура відкрила справу. Як виявилося, водій був у момент аварії тверезий, він втратив свідомість за кермом. Що відомо про чоловіка, і чи загрожує йому тюремне покарання - читайте в матеріалі Styler.

Так, згідно з повідомленням Telegram-каналів чоловіка звати Назаренко Юрій Миколайович, він 1954 року народження (66 років). До 2014-го він був чиновником на посаді Голови колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ).

Крім того, Назаренко координував роботу підприємств у структурі Комісії і питання їх бюджету. Але в 2014 році він потрапив під люстрацію і покинув комісію.

Винуватець смертельного ДТП на Майдані (фото: t.me/apnewsua)

Чоловікові вже пред'явили звинувачення в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб, пише заступник міністра МВС Антон Геращенко в Facebook.

Геращенко уточнив також, що в ДТП постраждали чотири людини, а ще двоє загинули.

"Сам водій після затримання дав свідчення, що він втратив свідомість і втратив контроль над керуванням автомобілем", - уточнив заступник міністра МВС.

Драгер наявність алкоголю в крові не показав, більш точні результати дасть аналіз крові і сечі.

І хоча водій, за його словами, недавно переніс операцію і погано себе почував, Геращенко нагадує - це не означає, що він не повинен нести відповідальність.

Адже правила дорожнього руху України чітко вказують у пункті 2.9, підпункт "д", що забороняється: "Керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу".

Назаренку можу загрожувати до 10 років позбавлення волі.

На оприлюдненому поліцією записі видно, як позашляховик спочатку з порушенням правил дорожнього руху повільно перетинає перехрестя Хрещатика і Алеї Небесної Сотні, після чого прискорюється і його виносить на тротуар, де він зачепив припаркований легковий автомобіль.

Протягнувши менш габаритне авто кілька метрів, Land Rover виїжджає на пішохідну частину і стрімко мчить у напрямку до підземного переходу, біля якого збиває людей і в підсумку врізається в машини, які стоять на світлофорі.

Відеодоповнення ДТП, що трапилася на Хрещатику Відеодоповнення ДТП, що трапилася на Хрещатику. Posted by Патрульна поліція України on Friday, October 30, 2020

Повне відео ДТП на Майдані (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Нагадаємо, що смертельна ДТП на Майдані сталася в п'ятницю 30 жовтня близько 16:00. В результаті аварії в пішохідній зоні загинули чоловік і жінка, четверо людей отримали травми.