Известная ведущая впечатлила новостями про коронавирус: поправятся очень легко

Коронавирус в Украине не такой уж и страшен (фото: РБК-Украина)

Оксана Соколова дала оптимистичный прогноз по коронавирусу в Украине

Известная ведущая Оксана Соколова поделилась впечатляющими данными о коронавирусе в Украине и мире.

Так, автор программы "Факты недели. 100 минут" на ICTV продемонстрировала две иллюстрации, первая из которых показывает, сколько людей, инфицированных COVID-19, могут попасть в реанимацию, а вторая - как возрастет число зараженных, если своевременно не ввести карантин.

"Из тысячи людей, которые могут заразиться, 900 - поправятся очень легко. Только 100 будут иметь симптомы серьезного гриппа - температуру, сухой кашель, боль в мышцах. В 15 будет двусторонняя пневмония и они будут нуждаться в больнице и кислороде. Только 5 попадут в реанимацию", - отметила ведущая.

Соколова рассмотрела эту статистику на примере Испании. В стране проживает около 40 млн человек и, используя предварительные данные, госпитализации с кислородом, вероятно, будут нуждаться 600 тыс. Если все эти люди заболеют одновременно, то им просто не хватит коек, ведь их всего 200 тыс. А больных втрое больше.

"Украина, по количеству населения, похожа с Испанией. У нас 12 тысяч больничных коек, готовых принять больных коронавирусом. Это официальные данные. 12 тысяч против 600 тысяч потенциально инфицированных", - поделились информацией ведущая.

На второй иллюстрации Соколова показала, как будет развиваться эпидемия коронавируса в любой стране. Если карантин ввести не в первый же день, когда была угроза, а всего на день позже, то количество зараженных вырастет на 40%.

"Давайте не будем рассчитывать в этой ситуации на власть, медицину, потому что очень многое зависит от нас. И все, что мы можем сделать сегодня - это не допустить быстрого расползания эпидемии. Оставайтесь дома и будьте здоровы", - резюмировала Соколова.

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