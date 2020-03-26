Украинский биолог назвал самые эффективные методы борьбы с коронавирусом

Руслан Саламатин рассказал о борьбе с коронавирусом (фото: РБК-Украина)

Украинский ученый рассказал, как ведут борьбу с коронавирусом в Польше

Коронавирус в Украине инфицировал более 150 людей, пятеро из них умерли. Кабмин продлил карантин в стране до 24 апреля из-за вспышки заболеваемости. Украинский биолог Руслан Саламатин, который работает в Польше, рассказал о самых эффективных методах борьбы с COVID-19. Ученый сообщил, что в Польше изолируют только тех людей, которые являются носителями вируса либо были в контакте с ним.

"Карантин в Польше сейчас касается только выявленных носителей и людей, которые были в непосредственном контакте с ними. Пока этого достаточно. Другое дело – это социальная дистанция. Создание условий в обществе, при которых вирусу будет сложнее распространиться благодаря соблюдению физического расстоянии от других людей в транспорте или в магазине, ограничение на время контактов. Эти меры будут иметь положительные последствия", - рассказал биолог изданию "Буквы".

По словам специалиста, только эпидемиологи могут рассказать о тотальном карантине и методе его введения.

"Это вопрос к эпидемиологам. Эксперты в этой области делают рекомендации, на основании статистических данных и вычислений. Единственное, что я могу сказать: эти вещи сейчас, вероятно, тоже в процессе исследования, поскольку вирус – новый", - подытожил биолог.

Как мы ранее писали, доктор Комаровский рассказал, чем отличается пневмония при коронавирусе от пневмонии после ОРВИ. Об этом он сообщил в своем последнем видео.