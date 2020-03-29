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Відома ведуча вразила новинами про коронавірус: одужають дуже легко

STYLERКоронавірус    29.03.2020 - 16:55
Відома ведуча вразила новинами про коронавірус: одужають дуже легко
Коронавірус в Україні не такий вже і страшний (фото: РБК-Україна)

Оксана Соколова дала оптимістичний прогноз по коронавирусу в Україні

Відома ведуча Оксана Соколова поділилася вражаючими даними про коронавірус в Україні і світі.

Так, автор програми "Факти тижня. 100 хвилин" на ICTV продемонструвала дві ілюстрації, перша з яких показує, скільки людей, інфікованих COVID-19, можуть потрапити в реанімацію, а друга - як зросте число заражених, якщо своєчасно не ввести карантин.

"З тисячі людей, які можуть заразитися, 900 - одужають дуже легко. Лише 100 матимуть симптоми серйозного грипу - температуру, сухий кашель, біль у м’язах. У 15 буде двостороння пневмонія і їм буде потрібна лікарня й кисень. Тільки 5 потраплять в реанімацію", - заначила ведуча.

Соколова розглянула цю статистику на прикладі Іспанії. В країні мешкає приблизно 40 млн людей і, використовуючи попередні дані, госпіталізації з киснем імовірно потребуватимуть приблизно 600 тис. Якщо усі ці люди захворіють одночасно, то їм просто не вистачить ліжок, адже їх всього 200 тис. А хворих втричі більше.

"Україна, за кількістю населення, схожа до Іспанії. У нас 12 тисяч лікарняних ліжок, готових прийняти хворих на коронавірус. Це офіційні дані. 12 тисяч проти 600 тисяч потенційно інфікованих", - поділилися інформацією ведуча.

На другій ілюстрації Оксана Соколова показала, як буде розвиватися епідемія коронавірусу в будь-якій країні. Якщо карантин запровадити не в перший же день, коли була загроза, а всього на один день пізніше, то кількість заражених зросте на 40%.

"Давайте не будемо розраховувати в цій ситуації на владу, медицину, тому що дуже багато залежить від нас. І все, що ми можемо зробити сьогодні – це не допустити швидкого розповзання епідемії. Залишайтеся вдома і будьте здорові", - резюмувала Соколова.

Оксана Соколова розповіла про коронавірус

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