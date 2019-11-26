Известная ведущая пришла на эфир к Шустеру с аппаратом для употребления марихуаны (видео)

Янина Соколова пришла на эфир “Свободы слова Савика Шустера” с аппаратом для употребления медицинского каннабиса

“В Украине нет доступа к медицинскому каннабису в науке и медицине” - с таким заявлением выступила известная журналистка в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 22 ноября.

Напомним, что недавно она поборола рак и пережила четыре химиотерапии.

“Сейчас в моем кармане вот такой аппарат, он похож на капсульную ручку или зажигалку - он стоит примерно 25 долларов. Для того, чтобы человек, переживший химиотерапию, мог облегчить адские симптомы, которые испытывают сотни тысяч больных - нам нужно закупить аппараты, которые стоят 25 долларов - это "каннабисные сигареты", - сказала она.

Соколова обратилась к депутатам, чтобы те рассмотрели и проголосовали за законопроект о доступе к медицинскому каннабису.

Янина Соколова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"