Відома ведуча прийшла на ефір до Шустера з апаратом для вживання марихуани (відео)

Яніна Соколова прийшла на ефір "Свободи слова Савіка Шустера" з апаратом для вживання медичного канабісу

"В Україні немає доступу до медичного канабісу в науці і медицині" - з такою заявою виступила відома журналістка в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" 22 листопада.

Нагадаємо, що нещодавно вона подолала рак і пережила чотири хіміотерапії.

“Зараз у моїй кишені ось такий апарат, він схожий на капсульну ручку або запальничку - він коштує приблизно 25 доларів. Для того, щоб людина, яка пережила хіміотерапію, могла полегшити пекельні симптоми, які відчувають сотні тисяч хворих - нам потрібно закупити апарати, які коштують 25 доларів - це "каннабісні сигарети", - сказала вона.

Соколова звернулася до депутатів, аби ті розглянули і проголосували за законопроект про доступ до медичного канабісу.

Яніна Соколова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"