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Известная ведущая пришла на эфир к Шустеру с аппаратом для употребления марихуаны (видео)

STYLERТелешоу    26.11.2019 - 14:11
Известная ведущая пришла на эфир к Шустеру с аппаратом для употребления марихуаны (видео)
Янина Соколова на "Свободе слова Савика Шустера" (скриншот)

Янина Соколова на "Свободе слова Савика Шустера" показала аппарат для употребления медицинского каннабиса

Янина Соколова пришла на эфир “Свободы слова Савика Шустера” с аппаратом для употребления медицинского каннабиса

“В Украине нет доступа к медицинскому каннабису в науке и медицине” - с таким заявлением выступила известная журналистка в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 22 ноября.

Напомним, что недавно она поборола рак и пережила четыре химиотерапии.

“Сейчас в моем кармане вот такой аппарат, он похож на капсульную ручку или зажигалку - он стоит примерно 25 долларов. Для того, чтобы человек, переживший химиотерапию, мог облегчить адские симптомы, которые испытывают сотни тысяч больных - нам нужно закупить аппараты, которые стоят 25 долларов - это "каннабисные сигареты", - сказала она.

Соколова обратилась к депутатам, чтобы те рассмотрели и проголосовали за законопроект о доступе к медицинскому каннабису.

Янина Соколова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

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