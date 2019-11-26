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Відома ведуча прийшла на ефір до Шустера з апаратом для вживання марихуани (відео)

STYLERТелешоу    26.11.2019 - 14:11
Відома ведуча прийшла на ефір до Шустера з апаратом для вживання марихуани (відео)
Яніна Соколова на "Свободі слова Савіка Шустера" (скріншот)

Яніна Соколова на "Свободі слова Савіка Шустера" показала апарат для вживання медичного канабісу

Яніна Соколова прийшла на ефір "Свободи слова Савіка Шустера" з апаратом для вживання медичного канабісу

"В Україні немає доступу до медичного канабісу в науці і медицині" - з такою заявою виступила відома журналістка в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" 22 листопада.

Нагадаємо, що нещодавно вона подолала рак і пережила чотири хіміотерапії.

“Зараз у моїй кишені ось такий апарат, він схожий на капсульну ручку або запальничку - він коштує приблизно 25 доларів. Для того, щоб людина, яка пережила хіміотерапію, могла полегшити пекельні симптоми, які відчувають сотні тисяч хворих - нам потрібно закупити апарати, які коштують 25 доларів - це "каннабісні сигарети", - сказала вона.

Соколова звернулася до депутатів, аби ті розглянули і проголосували за законопроект про доступ до медичного канабісу.

Яніна Соколова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

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