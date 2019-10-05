Известная украинская ведущая вышла замуж (фото)

Фото: Юлия Панкова (Facebook/Юлия Панкова)

Ведущая программы "Ревизор" 4 октября вышла замуж

Известная украинская ведущая Юлия Панкова вышла замуж. Праздничное событие произошло 4 октября. Об этом сообщается на сайте "Нового канала", где теледива ведет шоу "Ревизор".

По словам Юлии, празднество было скромным и камерным, как она всегда мечтала. На свадьбе присутствовали только родственники и близкие друзья пары.

"Сегодня с нами будут самые родные.Те, кто сопровождал нас с детства....", - поделилась ведущая.

Свадьбу молодые отметили в одном из столичных ресторанов.

Фото: Юлия Панкова и ее жених (revizor.novy.tv)

Имя мужа ведущая пока не называет. Однако чтобы не было сплетен или приписанных отношений с коллегами-телевизионщиками, Юлия Панкова сказала, что ее любимый занимается бизнесом в сфере высоких технологий.



"Не хочу публично показывать мужа, спекулировать на теме любви ради рейтингов и подписчиков в соцсетях. Я никогда не оголяю тело и душу. И не собираюсь этого делать", - заявила ранее ведущая.