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Известная украинская ведущая вышла замуж (фото)

STYLERПерсоны    05.10.2019 - 12:07
Известная украинская ведущая вышла замуж (фото)
Фото: Юлия Панкова (Facebook/Юлия Панкова)

Ведущая программы "Ревизор" 4 октября вышла замуж

Известная украинская ведущая Юлия Панкова вышла замуж. Праздничное событие произошло 4 октября. Об этом сообщается на сайте "Нового канала", где теледива ведет шоу "Ревизор".

По словам Юлии, празднество было скромным и камерным, как она всегда мечтала. На свадьбе присутствовали только родственники и близкие друзья пары.

"Сегодня с нами будут самые родные.Те, кто сопровождал нас с детства....", - поделилась ведущая.

Свадьбу молодые отметили в одном из столичных ресторанов.

Известная украинская ведущая вышла замуж (фото)Фото: Юлия Панкова и ее жених (revizor.novy.tv)

Имя мужа ведущая пока не называет. Однако чтобы не было сплетен или приписанных отношений с коллегами-телевизионщиками, Юлия Панкова сказала, что ее любимый занимается бизнесом в сфере высоких технологий.

"Не хочу публично показывать мужа, спекулировать на теме любви ради рейтингов и подписчиков в соцсетях. Я никогда не оголяю тело и душу. И не собираюсь этого делать", - заявила ранее ведущая.

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