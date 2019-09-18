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Звезда "Квартала 95" вышла замуж 17 лет назад: в сеть попали фото

STYLERПерсоны    18.09.2019 - 21:17
Звезда "Квартала 95" вышла замуж 17 лет назад: в сеть попали фото
Фото: Елена Кравец (facebook.com Елена Кравец)

Елена Кравец вышла замуж за своего супруга 17 лет назад

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец счастлива со своим мужем в браке уже 17 лет. На днях актриса отпраздновала очередную годовщину бракосочетания со своим супругом. Телеканал 1+1 решил разместить в сеть архивные фото Елены и ее избранника и таким способом поздравить артистку с важной датой.

На снимке Елена изображена со своим мужем Сергеем. В кадре телезвезда предстала в классическом свадебном платье с короткими волосами, а ее супруг в черном костюме с музыкальным инструментом.

Звезда &quot;Квартала 95&quot; вышла замуж 17 лет назад: в сеть попали фото

Звезда &quot;Квартала 95&quot; вышла замуж 17 лет назад: в сеть попали фото

Фото: Елена Кравец с мужем Сергеем (instagram.com/1plus1_ua)

Отметим, что у супругов есть трое детей в браке. Они воспитывают 16-летнюю дочь Машу и 3-летних двойняшек Ваню и Катю.

Напомним, что Елена Кравец - украинская юмористка и актриса, участница знаменитого шоу "Студия Квартал-95". Елена Кравец родилась 1 января 1977 года в украинском промышленном городе Кривой Рог. Отец актрисы работал в сфере металлургии, а мама занималась экономической деятельностью и долгое время управляла сберегательным банком.

К слову, в 2010 году Елена Кравец была признана одной из самых красивых женщин-знаменитостей Украины. Поклонники актрисы посчитали эту оценку абсолютно справедливой, ведь Елена Кравец обладает стройной фигурой (вес 62 кг, рост 172 см) и волосами натурального цвета.

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