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Відома українська ведуча вийшла заміж (фото)

STYLERПерсони    05.10.2019 - 12:07
Відома українська ведуча вийшла заміж (фото)
Фото: Юлія Панкова (Facebook/Юлія Панкова)

Ведуча програми "Ревізор" 4 жовтня вийшла заміж

Відома українська ведуча Юлія Панкова вийшла заміж. Святкова подія сталася 4 жовтня. Про це повідомляється на сайті "Нового каналу", де теледіва веде шоу "Ревізор".

За словами Юлії, святкування було скромним і камерним, як вона завжди мріяла. На весіллі були присутні тільки родичі і близькі друзі пари.

"Сьогодні з нами будуть найрідніші.Ті, хто супроводжував нас з дитинства....", - поділилася ведуча.

Весілля молоді відзначили в одному зі столичних ресторанів.

Відома українська ведуча вийшла заміж (фото)Фото: Юлія Панкова та її наречений (revizor.novy.tv)

Ім'я чоловіка ведуча поки не називає. Однак щоб не було пліток або приписаних відносин з колегами-телевізійниками, Юлія Панкова сказала, що її коханий займається бізнесом у сфері високих технологій.

"Не хочу публічно показувати чоловіка, спекулювати на темі кохання заради рейтингів і передплатників у соцмережах. Я ніколи не оголяю тіло і душу. І не збираюся цього робити", - заявила раніше провідна.

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