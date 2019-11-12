Відома українська телеведуча зробила зізнання про свою хворобу

Алла Мазур розповіла про свою хворобу (Колаж РБК-Україна)

Алла Мазур розповіла, який діагноз їй поставили медики

Популярна українська телеведуча Алла Мазур повідомила, що лікарі діагностували у неї злоякісну пухлину і вона починає свою боротьбу з раком. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Алла Мазур зізналася, що їй дуже хотілося закритися від усіх і нікому не розповідати, що з нею сталося. Але потім вона зрозуміла, що бояться не можна, а потрібно боротися.

"Я знаю, що про це у нас не люблять говорити публічно. Воліють залишити в колі близьких друзів і родини. І згадують в кращому разі тоді, коли вже все пройшло. Бо занадто великий виклик. Я теж піймала себе на бажанні закритися в собі і деякий час так робила. Але потім зрозуміла: не можна боятися. Ми повинні змінити ставлення до онкозахворювань в суспільстві. Навчитися говорити про них відкрито і спокійно. Так як це, звичайно, не нежить. Але і давно не вирок. Медицина навчилася справлятися з цим – у більшості випадків. Головне – вчасно виявити. Тому я вирішила розповісти вам. У мене виявили злоякісну пухлину. Вони, виявляється, безсимптомні. І я починаю боротися", - написала телеведуча.

Алла Мазур (Фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur)

Вона подякувала лікарям, які вчасно відправили її на обстеження, сім'ю і друзів, які підтримали її у важку хвилину.

"Вдячна собі, що все ж таки знайшла час для огляду. Вдячна українським лікарям, які вчасно відправили на біопсію: виконали міжнародний протокол. Вдячна за допомогу моїй родині, моїм друзям, моїм колегам з ТСН, готовими підставити плече у важку хвилину. Сподіваюся на делікатність колег з інших видань", - додала Мазур.

Вона зазначила, що жінкам після 45 років потрібно обов'язково проходити огляд і уважно ставитися до свого здоров'я.

"І розповідаю, щоб надихнути кожну українську жінку - особливо після 45-ти - проходити профілактичний огляд хоча б раз у рік. І зробити це невідкладно. Ставитися до себе уважно. Знаходити час - і перевірятися. Бажано декількома способами. І навіть у кількох установах. Тоді шанси на здорове життя значно зростають. Це всі подробиці, які вважаю доречним повідомити зараз. Боротьба почалася, і я вже відчула: шлях не буде легким. Але я планую працювати далі, не випадати з життя", - пообіцяла телеведуча.

Скріншот публікації (facebook.com/1plus1.AllaMazur)