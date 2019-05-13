Известная украинская певица получила серьезную травму: все детали

Мария Бурмака даст концерт несмотря ни на что
Мария Бурмака получила серьезную травму - украинская певица сломала ногу. Об этом исполнительница написала на своей Facebook-странице.
Также 48-летняя певица опубликовала фото, на котором она стоит на костылях с загипсованной ногой.
Бурмака пишет, что сначала думала, что получила растяжение связок, подвернув ногу. Но медики выяснили, что дела обстоят гораздо серьезнее - певице диагностировали перелом.
Мария Бурмака сломала ногу (фото: facebook.com/maria.burmaka)
Несмотря на состояние здоровья, исполнительница заявляет, что концерт, запланированный на этой неделе, отменен не будет. Во время исполнения песен под гитару она будет сидеть на сцене, а в "отделении с оркестром" попросит маэстро вывести ее за руку и при этом она снимет гипс.
Мария Бурмака сломала ногу (скрин: facebook.com/maria.burmaka)
Пользователи сети восхищаются мужественностью хрупкой певицы и выказывают ей всестороннюю поддержку.
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