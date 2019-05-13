Известная украинская певица получила серьезную травму: все детали

Мария Бурмака сломала ногу (коллаж: РБК-Украина)

Мария Бурмака даст концерт несмотря ни на что

Мария Бурмака получила серьезную травму - украинская певица сломала ногу. Об этом исполнительница написала на своей Facebook-странице.

Также 48-летняя певица опубликовала фото, на котором она стоит на костылях с загипсованной ногой.

Бурмака пишет, что сначала думала, что получила растяжение связок, подвернув ногу. Но медики выяснили, что дела обстоят гораздо серьезнее - певице диагностировали перелом.

Мария Бурмака сломала ногу (фото: facebook.com/maria.burmaka)

Несмотря на состояние здоровья, исполнительница заявляет, что концерт, запланированный на этой неделе, отменен не будет. Во время исполнения песен под гитару она будет сидеть на сцене, а в "отделении с оркестром" попросит маэстро вывести ее за руку и при этом она снимет гипс.

Мария Бурмака сломала ногу (скрин: facebook.com/maria.burmaka)

Пользователи сети восхищаются мужественностью хрупкой певицы и выказывают ей всестороннюю поддержку.

"Маричка, скорейшего выздоровления!"

"Оптимизм - лучшее лекарство! Маричка, держитесь! Все будет с Богом";

"Мария! Ты не виновата, это, наверное, каблуки. Но концерт состоится. Сквозь тернии - к звездам!"

"А гипс рекомендую не снимать. Мы тебя любим всякой. Публика поймет и наоборот поддержит. У тебя есть много длинных красивых платьев";

"Сочувствую. Это очень неприятно. Но нельзя снимать, а потом надевать гипс";

"Желаю скорейшего выздоровления, но гипс не снимайте, потому что опасно. Украсьте его для концерта";

"Вот так... Нельзя вас ни на минуту оставлять... Надо организовать волонтерское дежурство-сопровождение "Оберегай Марию". Выздоравливайте!"

Напомним, недавно известный украинский певец попал в серьезное ДТП. Его жизнь спасло лишь то, что он был пристегнут и ехал на умеренной скорости.

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