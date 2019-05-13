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Відома українська співачка отримала серйозну травму: усі деталі

STYLERПерсони    13.05.2019 - 12:48
Відома українська співачка отримала серйозну травму: усі деталі
Марія Бурмака зламала ногу (колаж: РБК-Україна)

Марія Бурмака дасть концерт незважаючи ні на що

Марія Бурмака отримала серйозну травму - українська співачка зламала ногу. Про це виконавиця написала на своїй Facebook-сторінці.

Також 48-річна співачка опублікувала фото, на якому вона стоїть на милицях із загіпсованою ногою.

Бурмака пише, що спочатку думала, що отримала розтягнення зв'язок, підвернувши ногу. Але медики з'ясували, що справи йдуть набагато серйозніше - співачці діагностували перелом.

Відома українська співачка отримала серйозну травму: усі деталі

Марія Бурмака зламала ногу (фото: facebook.com/maria.burmaka)

Незважаючи на стан здоров'я, виконавиця заявляє, що концерт, запланований на цьому тижні, не буде скасований. Під час виконання пісень під гітару вона буде сидіти на сцені, а у "відділенні з оркестром" попросить маестро вивести її за руку і при цьому вона зніме гіпс.

Відома українська співачка отримала серйозну травму: усі деталі

Марія Бурмака зламала ногу (скрін: facebook.com/maria.burmaka)

Користувачі мережі захоплюються мужністю тендітної співачки і виявляють їй всебічну підтримку.

  • "Марічка, швидкого одужання!"
  • "Оптимізм - найкращі ліки! Марічка, тримайтеся! Все буде з Богом";
  • "Марія! Ти не винна, це, напевно, підбори. Але концерт відбудеться. Крізь терни - до зірок!"
  • "А гіпс рекомендую не знімати. Ми тебе любимо всякою. Публіка зрозуміє і навпаки підтримає. У тебе є багато довгих красивих суконь";
  • "Співчуваю. Це дуже неприємно. Але не можна знімати, а потім надягати гіпс";
  • "Бажаю якнайшвидшого одужання, але гіпс не знімайте, бо небезпечно. Прикрасьте його для концерту";
  • "Ось так... Не можна вас ні на хвилину залишати... Треба організувати волонтерське чергування-супровід "Пильнуй Марію". Видужуйте!"

Нагадаємо, нещодавно відомий український співак потрапив у серйозну ДТП. Його життя врятувало лише те, що він був пристебнутий і їхав на помірній швидкості.

Раніше ми писали про те, що чоловік колишньої ведучої "Орла і Решки" Регіни Тодоренко потрапив у серйозну ДТП.

До речі, відома українська співачка Камалія відверто розповіла про своє дитинство і зізналася, що її батько був садистом.

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