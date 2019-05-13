Відома українська співачка отримала серйозну травму: усі деталі

Марія Бурмака дасть концерт незважаючи ні на що
Марія Бурмака отримала серйозну травму - українська співачка зламала ногу. Про це виконавиця написала на своїй Facebook-сторінці.
Також 48-річна співачка опублікувала фото, на якому вона стоїть на милицях із загіпсованою ногою.
Бурмака пише, що спочатку думала, що отримала розтягнення зв'язок, підвернувши ногу. Але медики з'ясували, що справи йдуть набагато серйозніше - співачці діагностували перелом.
Марія Бурмака зламала ногу (фото: facebook.com/maria.burmaka)
Незважаючи на стан здоров'я, виконавиця заявляє, що концерт, запланований на цьому тижні, не буде скасований. Під час виконання пісень під гітару вона буде сидіти на сцені, а у "відділенні з оркестром" попросить маестро вивести її за руку і при цьому вона зніме гіпс.
Марія Бурмака зламала ногу (скрін: facebook.com/maria.burmaka)
Користувачі мережі захоплюються мужністю тендітної співачки і виявляють їй всебічну підтримку.
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