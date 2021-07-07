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Украинская звезда разыграла свое похищение ради денег "папика" из России. Теперь она в тюрьме

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Харьков, Среда 07 июля 2021 18:19
Украинская звезда разыграла свое похищение ради денег "папика" из России. Теперь она в тюрьме Коллаж РБК-Украина: харьковская блогерша разыграла свое похищение ради биткоинов
Автор: Роман Мирончук

Екатерина Якименко решила заработать на своем состоятельном ухажере из России. Популярная блогерша из Харькова вместе со своим любовником инсценировала похищение, чтобы получить 5 биткоинов (173,6 тысячи долларов). Девушку задержали правоохранители.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

О похищении 23-летней девушки в полицию сообщила ее подруга. Правоохранители сразу же начали поиски. По камерам видеонаблюдения они выяснили, что Екатерина отправилась в Киев.

Украинская звезда разыграла свое похищение ради денег &quot;папика&quot; из России. Теперь она в тюрьме

Екатерина Якименко (фото: instagram.com/tigra__k)

Кроме того, она ходила по столичным заведениям и везде расплачивалась картой. Полиция сразу почуяла неладное. Когда блогерша хотела взять в аренду элитное авто, правоохранители успели поставить в него камеры и установить микрофоны.

2 июля Якименко и ее 29-летнего друга задержали во Львовской области и доставили следственный изолятор Харькова. Суд избрал для пары меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 3 миллионов гривен.

Украинская звезда разыграла свое похищение ради денег &quot;папика&quot; из России. Теперь она в тюрьмеУкраинская звезда разыграла свое похищение ради денег &quot;папика&quot; из России. Теперь она в тюрьме

Полиция задержала блогершу и ее друга (фото: hk.npu.gov.ua)

По словам блогера Евгения Зуба, девушка все придумала вместе со своим любовником из Киева, чтобы получить выкуп в криптовалюте. Ее ухажер из России очень состоятельный, он уже подарил молодой девушке пару люксовых авто, включая Porsche и Bentley Bentayga, а также недвижимость в ОАЭ.

Евгений Зуб рассказал о блогерше Екатерине Якименко (видео: YouTube)

Напомним, в Ровно блогерша разделась прямо в троллейбусе, но кондуктора волновало только отсутствие маски.

Мы также писали о том, что разгромившая квартиру блогерша оскандалилась новым видео.

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Харьков блогер
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