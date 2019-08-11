Известная украинская балерина погибла в страшной аварии под Полтавой: детали и фото

Балерина погибла в автокатастрофе, когда возвращалась с мужем домой из отпуска
Ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова погибла в жуткой аварии, которая произошла в ночь с 10 на 11 августа. Об этом заявил гендиректор Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Олег Орищенко на своей странице в Facebook.
ДТП произошло в день, когда 31-летняя балерина возвращалась со своим мужем из отпуска в Италии. Они ехали на маршрутке из Борисполя в Харьков. После множественных травм Исакова скончалась в Решетиловской центральной районной больнице Полтавской области.
Светлана Исакова (фото: facebook.com/oleg.orishchenko)
По данным полиции, инцидент произошел около часа ночи на автодороге М-03 "Киев-Харьков-Довжанский" между селами Белоцерковское и Коноплянка. 26-летний водитель автобуса "СЕТРА 317" столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген LT 35", которым управлял водитель 1976 года рождения.
Светлана Исакова погибла в жутком ДТП под Полтавой (фото: pl.npu.gov.ua)
В результате ДТП 44-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте, а балерина Светлана Исакова умерла уже в больнице. Водитель микроавтобуса "Фольксваген LT 35" с телесными повреждениями доставлен в Великобагачанскую центральную районную больницу.
Светлана Исакова погибла в жутком ДТП под Полтавой (фото: pl.npu.gov.ua)
О дате и месте прощания со Светланой будет известно в понедельник, 12 августа.
Светлана Исакова погибла в жутком ДТП под Полтавой (фото: pl.npu.gov.ua)
Пользователи сети шокированы такой новостью и принесли свои соболезнования.
Напомним, что под Ровно в жутком ДТП погиб 43-летний владелец футбольного клуба "Малинск" Анатолий Онищук. В аварии также умерла и его 40-летняя жена.
Ранее сообщалось о том, что в результате ДТП на Закарпатье пострадали двое детей.