Відома українська балерина загинула у страшній аварії під Полтавою: деталі та фото

Балерина загинула в автокатастрофі, коли поверталася з чоловіком додому з відпустки
Провідна солістка харківського балету Світлана Ісакова загинула в страшній аварії, яка сталася в ніч з 10 на 11 серпня. Про це заявив гендиректор Харківського національного академічного театру опери та балету ім. Лисенко Олег Оріщенко на своїй сторінці в Facebook.
ДТП сталося в день, коли 31-річна балерина поверталася зі своїм чоловіком з відпустки в Італії. Вони їхали на маршрутці з Борисполя в Харків. Після множинних травм Ісакова померла в Решетилівській центральній районній лікарні Полтавської області.
Світлана Ісакова (фото: facebook.com/oleg.orishchenko)
За даними поліції, інцидент стався близько години ночі на автодорозі М-03 "Київ-Харків-Довжанський між селами Білоцерківське і Коноплянка. 26-річний водій автобуса "СЕТРА 317" зіткнувся з мікроавтобусом "Фольксваген LT 35", яким керував водій 1976 року народження.
Світлана Ісакова загинула у жахливому ДТП під Полтавою (фото: pl.npu.gov.ua)
В результаті ДТП 44-річний пасажир мікроавтобуса загинув на місці, а балерина Світлана Ісакова померла вже в лікарні. Водій мікроавтобуса "Фольксваген LT 35" з тілесними ушкодженнями доставлений до Великобагачанської центральної районної лікарні.
Світлана Ісакова загинула у жахливому ДТП під Полтавою (фото: pl.npu.gov.ua)
Про дату і місце прощання зі Світланою буде відомо в понеділок, 12 серпня.
Світлана Ісакова загинула у жахливому ДТП під Полтавою (фото: pl.npu.gov.ua)
Користувачі мережі шоковані такою новиною і принесли свої співчуття.
Нагадаємо, що під Рівним в жахливому ДТП загинув 43-річний власник футбольного клубу "Малинськ" Анатолій Онищук. В аварії також померла і його 40-річна дружина.
Раніше повідомлялося про те, що в результаті ДТП на Закарпатті постраждали двоє дітей.