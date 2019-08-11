Відома українська балерина загинула у страшній аварії під Полтавою: деталі та фото

Світлана Ісакова загинула у жахливому ДТП під Полтавою (фото: torange.biz)

Балерина загинула в автокатастрофі, коли поверталася з чоловіком додому з відпустки

Провідна солістка харківського балету Світлана Ісакова загинула в страшній аварії, яка сталася в ніч з 10 на 11 серпня. Про це заявив гендиректор Харківського національного академічного театру опери та балету ім. Лисенко Олег Оріщенко на своїй сторінці в Facebook.

ДТП сталося в день, коли 31-річна балерина поверталася зі своїм чоловіком з відпустки в Італії. Вони їхали на маршрутці з Борисполя в Харків. Після множинних травм Ісакова померла в Решетилівській центральній районній лікарні Полтавської області.

Світлана Ісакова (фото: facebook.com/oleg.orishchenko)

За даними поліції, інцидент стався близько години ночі на автодорозі М-03 "Київ-Харків-Довжанський між селами Білоцерківське і Коноплянка. 26-річний водій автобуса "СЕТРА 317" зіткнувся з мікроавтобусом "Фольксваген LT 35", яким керував водій 1976 року народження.

Світлана Ісакова загинула у жахливому ДТП під Полтавою (фото: pl.npu.gov.ua)

В результаті ДТП 44-річний пасажир мікроавтобуса загинув на місці, а балерина Світлана Ісакова померла вже в лікарні. Водій мікроавтобуса "Фольксваген LT 35" з тілесними ушкодженнями доставлений до Великобагачанської центральної районної лікарні.

Світлана Ісакова загинула у жахливому ДТП під Полтавою (фото: pl.npu.gov.ua)

Про дату і місце прощання зі Світланою буде відомо в понеділок, 12 серпня.

Світлана Ісакова загинула у жахливому ДТП під Полтавою (фото: pl.npu.gov.ua)

Користувачі мережі шоковані такою новиною і принесли свої співчуття.

Який жах. Світла пам'ять;

Неможливо повірити... Одна з найсвітліших особистостей. Світла пам'ять!

Величезну втрату поніс український балет. Любимо, пам'ятаємо, сумуємо;

Хороші люди і Богу потрібні. Нам залишається шкодувати що мало насолоджувалися її мистецтвом. Тому маємо цінувати те, що залишилось і пам'ятати її;

Не хочу, не можу повірити в таку страшну трагедію! Світла-світла людина, завжди з доброю посмішкою на милому обличчі! Вона так любила життя! Ще раз переконуєшся в тому, що Господь забирає до себе найкращих. Світла пам'ять тобі, Світла наша дівчинка! Співчуття рідним і близьким. Сумуємо разом з Вами.

Мої співчуття близьким. Як таке могло статися? Талановита, молода, успішна. Чому йдуть такі люди? Де справедливість... Світла пам'ять.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що під Рівним в жахливому ДТП загинув 43-річний власник футбольного клубу "Малинськ" Анатолій Онищук. В аварії також померла і його 40-річна дружина.

Раніше повідомлялося про те, що в результаті ДТП на Закарпатті постраждали двоє дітей.