Известная телеведущая сделала неоднозначное заявление о русском языке: нас заставили

Известная украинская телеведущая, обладательница премии "Журналист года – 2019" Диана Панченко раскритиковала квоты на украинском телевидении и заявила, что телезрители хотят русскоязычный контент.

По мнению журналистки телеканала NewsOne, украинские телезрители лучше просматривают передачи, которые транслируют на русском языке. Такое заявление Панченко сделала в интервью для программы "Эхо Киева".

"Очень важна до сих пор тема языка. Хотя мы часто слышим от политиков, что это тема навязанная и надуманная. Нас то как раз и заставили перейти на украинский язык", - сказала Панченко и добавила, что она старается не читать комментарии в социальных сетях, хотя часто видит претензии по поводу того, что она не говорит на русском языке.

Диана Панченко (кадр из видео)

"Но зритель очень часто хочет слышать русский язык. И очень часто русскоязычных спикеров лучше смотрят. Это не значит что нужно ставить под сомнение статус государственного украинского языка. Но почему нужно навязывать телевидению квоты в 90%? Мы же к этому и идем. Зачем лишать нас, журналистов, права делать эфиры на том языке, на котором наши зрители хотят воспринимать контент, я не понимаю", - подчеркнула Панченко.

Полное интервью Дианы Панченко можно посмотреть вот тут.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный телеканал попал в грандиозный скандал с русским языком.