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Зірка електронної музики вчинила самогубство через нещасливе кохання

STYLERПодії    29.01.2020 - 14:21
Зірка електронної музики вчинила самогубство через нещасливе кохання
Діджей з Лондона вчинила самогубство (колаж: РБК-Україна)

Діджей Люсі Стоун стрибнула з багатоповерхівки

Відома музикант, DJ Люсі Стоун покінчила життя самогубством після важкого розставання з коханою людиною. 38-річна діджей прославилася грою у культовому клубі Лондона Ministry of Sound, виступала на гучних заходах в Абу-Дабі і Дубаї. Про це пише The Sun.

Дівчина вистрибнула з 14 поверху багатоповерхівки через два дні після розриву з бойфрендом. Трагедія трапилася в Хемпстеді, на північному заході Лондона.

Сталося це ще 4 вересня 2019 року, але обставини смерть Люсі не оприлюднювалися.

Зірка електронної музики вчинила самогубство через нещасливе кохання

DJ Люсі Стоун (фото: instagram.com/djlucystone)

Після розриву з хлопцем на ім'я Андре, з яким вона зустрічалася протягом п'яти років, Люсі Стоун пішла нібито "на лікарняний" на тиждень. Дівчина весь цей час терзалася суїцидальними думками, поки не зважилася на страшний крок.

Відомо, що за кілька годин до трагедії Люсі відправила повідомлення своїм близьким у WhatsApp, в якому повідомила, що не може не думати про самогубство. Всі подальші спроби сім'ї зв'язатися з нею були безуспішними.

Зірка електронної музики вчинила самогубство через нещасливе кохання

DJ Люсі Стоун (фото: instagram.com/djlucystone)

Дівчина вистрибнула з 14 поверху і померла на місці. Опізнати Люсі вдалося тільки завдяки татуюванню.

Друзі кажуть, що Люсі була на піку кар'єри діджея, граючи в найкращих клубах світу.

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