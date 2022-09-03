Известная блогерша Саша Бо второй раз вышла замуж: первые фото со свадьбы

"Официально Тарнавская", - подписала фотографии невеста.

Роспись пара провела в родном городе Ивано-Франковск. В частности, для такого радостного события Саша Бо выбрала белое приталенное платье с глубоким декольте и длинным разрезом для ноги.

На фото видно, что шею она украсила нежным ожерельем, а волосы собрала в низкий пучок, вставила цветок. На ногах у блогерши были блестящие босоножки на шпильке. Изюминкой ее образа был букет пионов.

Известная блогерша Саша Бо второй раз вышла замуж (instagram.com/sashaabo)

Платон Тарнавский надел светлый костюм в серо-голубых тонах и стильные коричневые лоферы.

Отметим, что обручальные кольца жениху и невесте во время росписи подносили дети блогерши от первого брака.

Добавим, что ранее Саша была замужем за известным блогером Игорем Пустовитом. Их шестилетний брак закончился скандальным разводом. Блогерша заявляла, что бывший муж морально над ней издевался и шантажировал. Официально они развелись 21 декабря 2021 года.

Известная блогерша Саша Бо вышла замуж (instagram.com/sashaabo)