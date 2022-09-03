Відома блогерка Саша Бо вдруге вийшла заміж: перші фото з весілля

Відома українська блогерка, за якою в соцмережах стежить понад 1,8 млн фоловерів, вдруге вийшла заміж. Її чоловіком став стоматолог Платон Тарнавський.
Новиною вона поділилась на своїй сторінці в Instagram.
"Офіційно Тарнавська", - підписала фотографії наречена.
Розпис пара провела у рідному місті Івано-Франківськ. Зокрема, для такої радісної події Саша Бо обрала білу приталену сукню з глибоким декольте та довгим розрізом для ноги.
На фото видно, що шию вона прикрасила ніжним намистом, а у волосся, яке зібрала в низький пучок, вставила квітку. На ногах у блогерки були блискучі босоніжки на шпильці. Родзинкою її образу був букет півоній.
Відома блогерка Саша Бо вдруге вийшла заміж (instagram.com/sashaabo)
Платон Тарнавський одягнув світлий костюм у сіро-блакитних тонах та стильні коричневі лофери.
Зазначимо, що обручки нареченому та нареченій під час розпису підносили діти блогерки від першого шлюбу.
Додамо, що раніше Саша була одружена з відомим блогером Ігорем Пустовітом. Їхній шестирічний шлюб закінчився скандальним розлученням. Блогерка заявляла, що колишній чоловік морально з неї знущався і шантажував. Офіційно вони розлучилися 21 грудня 2021 року.
Відома блогерка Саша Бо вийшла заміж (instagram.com/sashaabo)
Нагадаємо, що вперше Саша Бо засвітилася на фото з новим хлопцем на скандальній вечірці блогера Олександра Заліско, який у Львові в День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, влаштував пишне святкування свого дня народження.
Також писали про те, що Саша Бо шокувала зізнанням після скандалу з розлученням.