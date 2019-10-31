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Популярный нардеп впервые стал отцом: фото из роддома

STYLERЖизнь    31.10.2019 - 15:53
Популярный нардеп впервые стал отцом: фото из роддома
Слуга народа Роман Грищук стал отцом (фото: коллаж РБК-Украина)

Народный депутат от "Слуги народа" стал отцом

У народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука родился сын. Об этом создатель шоу "Мамахохотала" написал на своей странице в Facebook и опубликовал счастливое фото вместе с женой Анной Гресь и новорожденным малышом.

У новоиспеченных родителей родился мальчик весом 4,2 кг, 54 см. Время рождения: 30 октября 2019 года 19:19.

Популярный нардеп впервые стал отцом: фото из роддома

Роман Грищук и Анна Гресь с сыном (фото: facebook.com/grishchukroma)

У себя в Facebook Анна рассказала, что перед началом схваток она была в строительном магазине, после чего врач сказал ей ехать в роддом.

Популярный нардеп впервые стал отцом: фото из роддома

Роман Грищук и Анна Гресь с сыном (фото: facebook.com/anna.gres.1)

Роман начал встречаться с Анной еще в студенческие годы. Тогда они месте играли в команде КВН "КПИ". После КВН их команда перевоплотилась в шоу "Мамахохотала". Свадьбу молодая пара сыграла в 2015 году в Таиланде.

Популярный нардеп впервые стал отцом: фото из роддома

Скриншот с Instagram

Пользователи сети также поздравили родителей с рождением первенца.

  • Мои поздравления. Здоровья, счастья и любви вашей семье;
  • Поздравляю!!! Молодцы!
  • Поздравляю! Сын - это отлично! Пусть растет здоровым, умным и счастливым!
  • Поздравляю вас! Крепкого здоровья сынок, счастья, радости, а вам спокойных ночей!
  • Анька поздравляю тебя!!! Я очень рада за тебя! Желаю твоему мальчику огромного здоровья, счастья, пусть всегда его оберегает ангел хранитель!

Популярный нардеп впервые стал отцом: фото из роддома

Популярный нардеп впервые стал отцом: фото из роддома

Популярный нардеп впервые стал отцом: фото из роддома

Скриншот с Facebook

Напомним, что "Слуга народа" Богдан Яременко заказывал интимные услуги в Верховной Раде во время заседания. После публикации скандальной переписки он заявил, что специально спровоцировал журналистов, а они попались.

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