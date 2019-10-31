Популярный нардеп впервые стал отцом: фото из роддома

Народный депутат от "Слуги народа" стал отцом
У народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука родился сын. Об этом создатель шоу "Мамахохотала" написал на своей странице в Facebook и опубликовал счастливое фото вместе с женой Анной Гресь и новорожденным малышом.
У новоиспеченных родителей родился мальчик весом 4,2 кг, 54 см. Время рождения: 30 октября 2019 года 19:19.
Роман Грищук и Анна Гресь с сыном (фото: facebook.com/grishchukroma)
У себя в Facebook Анна рассказала, что перед началом схваток она была в строительном магазине, после чего врач сказал ей ехать в роддом.
Роман Грищук и Анна Гресь с сыном (фото: facebook.com/anna.gres.1)
Роман начал встречаться с Анной еще в студенческие годы. Тогда они месте играли в команде КВН "КПИ". После КВН их команда перевоплотилась в шоу "Мамахохотала". Свадьбу молодая пара сыграла в 2015 году в Таиланде.
Скриншот с Instagram
Пользователи сети также поздравили родителей с рождением первенца.
Скриншот с Facebook
Напомним, что "Слуга народа" Богдан Яременко заказывал интимные услуги в Верховной Раде во время заседания. После публикации скандальной переписки он заявил, что специально спровоцировал журналистов, а они попались.