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Извержение вулкана-убийцы показали со спутника: яркие фото

STYLERЖизнь    17.04.2020 - 23:50
Извержение вулкана-убийцы показали со спутника: яркие фото
Извержение вулкана Анак Кракатау в Индонезии (коллаж: РБК-Украина)

Вулкан Анак Кракатау два года назад стал причиной гибели сотен людей

Извержение вулкана Анак Кракатау показали на фото со спутника NASA. Вулкан начал выбрасывать пепел еще 10 апреля, а пик его активности пришелся на 13 число, именно тогда и были сделаны яркие снимки.

Космический спутник NASA-USGS Landsat 8 зафиксировал мощный выброс в атмосферу из жерла вулкана. Шлейфы из пепла и пара на фоне тропического неба и бирюзовых океанических вод выглядят из космоса очень эффектно.

Извержение вулкана-убийцы показали со спутника: яркие фото

Извержение вулкана Анак Кракатау со спутника (фото: NASA)

Анак Кракатау находится в Зондском проливе, между островами Ява и Суматра. На снимке видна красная точка - это лава, которую удалось увидеть благодаря наложению на снимок инфракрасных данных.

Вулкан высотой всего 813 метров, но он очень активен. За последние несколько лет было уже несколько извержений. Одно из них в 2018 году спровоцировало цунами, погибло 437 человек, тысячи людей - пострадали.

Извержение вулкана-убийцы показали со спутника: яркие фото

Извержение вулкана Анак Кракатау со спутника (фото: NASA)

Название вулкана переводится как "Дитя Кракатау" - он "вырос" из впадины разрушенного Кракатау в 1927 году. Вулкан-гигант разрушился в результате извержения в 1883 году. Тогда погибло 36 000 человек, а из-за пепла небо потемнело на всей планете.

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