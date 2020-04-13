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В Индонезии проснулся самый мощный вулкан: выбросы пепла почти километр (видео)

STYLERЖизнь    13.04.2020 - 09:01
В Индонезии проснулся самый мощный вулкан: выбросы пепла почти километр (видео)
В Индонезии извергается вулкан Кракатау (Коллаж РБК-Украина)

В Индонезии начал извергаться самый мощный вулкан

В Индонезии проснулся один из самых старейших и мощных вулканов Анак-Кракатау. Он начал извергать лаву еще 10 апреля, тогда он выбросил столб пепла на высоту более чем 200 метров, а затем еще на 500 метров. Извержение продолжалось до утра 11 апреля.

В сети опубликовали несколько видеороликов, на которых можно посмотреть весь процесс извержения Кракатау.

Отметим, что за последние годы Анак-Кракатау извергается не первый раз, и одно из самых разрушительных извержений произошло в 2018 году. В тот раз вулкан спровоцировал оползень и цунами, которое обрушилось на Сунду-стрит. В результате погибли 437 человек, и еще тысячи получили ранения разной степени тяжести.

На первом видео можно увидеть весь процесс от начала и до конца. Он начинается с клубов дыма и магмы, которые внезапно переходят в настоящую бомбардировку фрагментами расплавленной породы лавы.

На следующем ролике процесс извержения снят со стороны побережья.

Извержение вулкана Кракатау (YouTube)

Стоит отметить, что вулкан Анак Кракатау означает в переводе "Дитя Кракатау", что указывает на то, что он возник из кальдеры знаменитого вулкана Кракатау. В 1883 году Кракатау своим извержением убил 36 тысяч человек.

Как мы ранее писали, в Папуа-Новой Гвинее на одном из островов произошло извержение вулкана.

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