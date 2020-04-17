Африка готовится к нашествию саранчи: будет в 20 раз хуже (видео)

В Африке готовятся к нашествию саранчи (коллаж: РБК-Украина)

Страны Восточной Африки готовятся к нашествию полчищ саранчи

Африка готовится к беспрецедентному нашествию саранчи. Это уже будет второе нашествие насекомых, и масштабы могут быть в двадцать раз хуже, чем два месяца назад, пишут западные СМИ.

Если февральское нашествие саранчи состояло из 500 миллиардов особей, сейчас формируется уже 10 триллионов особей.

Так, в начале 2020 года полчища насекомых нанесли огромнейший ущерб сельскому хозяйству стран Восточной Африки - Кении, Сомали, Уганды и Эфиопии. Саранча уничтожила всю растительность на с/х угодьях и пастбищах на огромных площадях.

Согласно подсчетам ущерба, рой насекомых в один квадратный километр за сутки может уничтожить урожай, которым бы накормили 35 тысяч человек. А один "выводок" саранчи, как правило, распространяется на территории сорок на шестьдесят километров.

По оценкам экспертов, февральское нашествие было наибольшим за последние 70 лет, новая катастрофа - будет еще хуже. Дело в том, что из-за проливных дождей в конце марта, уже начало формироваться новое поколение насекомых.

Власти Уганды сообщают, что на их территорию уже прилетели два роя пустынной саранчи из Кении. Они движутся за дождями и ищут новую молодую растительность.

Нашествие саранчи в Африке в начале 2020 года (видео: YouTube/Еuronews)

Тем временем в NASA собираются помогать в борьбе с саранчой. Отслеживая влажность почвы и состояние растительности из космоса с помощью спутников, ученые могут узнать, как изменения окружающей среды влияют на популяцию саранчи. Это позволит остановить дальнейшие всплески нашествия насекомых.

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