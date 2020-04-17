Виверження вулкана-вбивці показали з супутника: яскраві фото

Виверження вулкану Анак Кракатау в Індонезії (колаж: РБК-Україна)

Вулкан Анак Кракатау два роки тому став причиною загибелі сотень людей

Виверження вулкану Анак Кракатау показали на фото з супутника NASA. Вулкан почав викидати попіл ще 10 квітня, а пік його активності припав на 13 число, саме тоді й були зроблені яскраві знімки.

Космічний супутник NASA-USGS Landsat 8 зафіксував потужний викид в атмосферу з жерла вулкана. Шлейфи з попелу і пари на тлі тропічного неба і бірюзових океанічних вод виглядають з космосу дуже ефектно.

Виверження вулкану Анак Кракатау з супутника (фото: NASA)

Анак Кракатау знаходиться в Зондській протоці між островами Ява і Суматра. На знімку видно червону точку - це лава, яку вдалося побачити завдяки накладенню на знімок інфрачервоних даних.

Вулкан заввишки усього 813 метрів, але він дуже активний. За останні кілька років було вже кілька вивержень. Одне з них - у 2018 році спровокувало цунамі, загинуло 437 осіб, тисячі людей - постраждали.

Виверження вулкану Анак Кракатау з супутника (фото: NASA)

Назва вулкана перекладається як "Дитя Кракатау" - він "виріс" із западини зруйнованого Кракатау в 1927 році. Вулкан-гігант зруйнувався в результаті виверження у 1883 році. Тоді загинуло 36 000 людей, а через попіл небо потемніло на всій планеті.

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