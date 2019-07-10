Маньяк набросился на школьницу посреди улицы: детали ЧП под Черниговом

Насилие над 15-летней школьницей совершил рецидивист, ранее судимый за убийство. Преступление было совершено прямо посреди улицы в одном из сел Городнянского района Черниговской области. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, а также пресс-служба полиции в регионе.

Известно, что 26-летний мужчина подошел к ребенку и представился должностным лицом, выполняющим служебное задание. Затем он достал нож и начал угрожать девочке.

Изверг запугал школьницу и без ее согласия пытался совершать разнообразные насильственные действия сексуального характера, склонял девушку к интимной связи, касался ее половых органов.

"Девушка пыталась убежать, но подонок догнал ее и удовлетворил свои потребности и после того освободил ее", - пишет Аброськин.

Только утром девочка решилась рассказать об этом матери, которая сразу же обратилась в полицию.

Правоохранители провели подворовой обход и быстро вышли на след преступника. Им оказался житель соседнего поселка, который недавно отсидел за убийство.

Под Черниговом маньяк чуть не изнасиловал школьницу посреди улицы (скрин: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

За совершенное извергу грозит от 5 до 7 лет по ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины (сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица).

Ранее мы писали о том, что появились новые шокирующие детали о гибели матери и двоих детей в одной из квартир в Скадовске.

К слову, недавно в Сумской области 12-летний мальчик совершил самоубийство. Правоохранители обвиняют "игры смерти".

Также мы писали о том, что в Киеве за один день из окон выпали два ребенка. Двухлетние малыши упали, облокотившись на антимоскитную сетку.