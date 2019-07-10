Маніяк накинувся на школярку посеред вулиці: деталі НП під Черніговом

Насильство над 15-річною школяркою вчинив рецидивіст, раніше засуджений за вбивство. Злочин було скоєно прямо посеред вулиці в одному з сіл Городнянського району Чернігівської області. Про це повідомив замглави Національної поліції В'ячеслав Аброськін, а також прес-служба поліції в регіоні.

Відомо, що 26-річний чоловік підійшов до дитини і представився посадовцем, що виконує службове завдання. Потім він дістав ніж та почав погрожувати дівчині.

Нелюд залякав школярку і без її згоди намагався вчиняти різноманітні насильницькі дії сексуального характеру, схиляв дівчину до інтимного зв'язку, торкався її статевих органів.

"Дівчина намагалася втекти, але покидьок наздогнав її та задовольнив свої потреби й після того звільнив її", - пише Аброськін.

Лише зранку дівчинка наважилася розповісти про це матері, яка одразу ж звернулася до поліції.

Правоохоронці провели подворовий обхід і швидко вийшли на слід злочинця. Ним виявився мешканець сусіднього селища, що нещодавно відсидів за вбивство.

Під Черніговом маніяк ледь не згвалтував школярку посеред вулиці (скрін: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

За вчинене нелюду загрожує від 5 до 7 років за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України (сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи).

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