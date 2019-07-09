Под Сумами повесился 12-летний мальчик: полиция проверила "игры смерти"

Иллюстративное фото: Петля (pixabay.com/ru/users/congerdesign)

Загадочное самоубийство мальчика под Сумами заставило полицию признать проблемы в регионе

Под Сумами 12-летний мальчик совершил самоубийство. Подросток свел счеты с жизнью в селе Ображеевка в Шосткинском районе. Тело мальчика в петле в сарае обнаружил его родственник, передает местное издание "Шостка.Info".

После этого мужчина вызвал "скорую", а фельдшер сообщил о трагическом инциденте правоохранителям.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Сумской области, ребенок был найден дома с веревкой на шее в состоянии клинической смерти. Врачи "скорой" восстановили ему сердцебиение и доставили в реанимацию, однако около часа дня 8 июля, несмотря на все усилия медиков, мальчик умер.

Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Было открыто производство по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Что подтолкнуло 12-летнего мальчика к суициду - в настоящее время не известно.

Начальник ювенальной превенции УПД ГУНП в области Сергей Тарасенко подчеркнул, что так называемые "игры сметри" или прочие "синие киты" в интернете и сетях в данном случае вряд ли не имеют место.

"Во время первоочередных следственных действий мы не обнаружили никаких признаков того, что мальчик сделал это в результате так называемых "смертельных" он-лайн игр, как это было растиражировано отдельными СМИ. Однако это не означает отсутствия проблем в нашем регионе. Я призываю всех граждан с большим вниманием и заботой относиться к воспитанию своих детей и внуков, занимать их интересными и полезными занятиями, а в случае обнаружения проблем консультироваться со специалистами - педагогами, психологами, медиками и работниками ювенальной превенции", - рассказал он.

Напомним, в июне в Жидачевском районе Львовской области 11-летний мальчик покончил жизнь самоубийством через повешение. Местные подозревают, что мальчик ввязался в опасную интернет-игру наподобие "Момо" или "Синий кит" и именно это могло его погубить.

Иллюстративное фото: Опасная игра "Момо" (Коллаж РБК-Украина)

Игра "Момо" распространяется через социальные сети. Пользователь со страшной куклой на аватарке начинает присылать сначала жуткие картинки со сценами насилия, потом предлагает выполнить различные приказы, а в случае отказа – начинает угрожать. Ранее мы сообщали о советах психолога о том, как вести себя родителям, если у ребенка обнаружены следы смертельной игры.

Иллюстративное фото: Суицидальные группы "Синий кит" (Коллаж РБК-Украина)

Добавим, что в апреле в Славянске Донецкой области повесился 11-летний школьник. Мальчик был один дома, когда решился на такой шаг. В полиции сообщили, что семья считалась благополучной, у ребенка не было конфликтов ни в семье, ни со сверстниками.