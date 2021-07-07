Изрезал маленького мальчика: под Кривым Рогом поймали 28-летнего нелюдя (фото)

Как оказалось, после преступления мужчина спрятался на чердаке одного из заброшенных домов в том же поселке Софийского района, где и произошел жуткий инцидент.

Ребенок с ножевыми ранениями в шею и спину был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас малышу оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как стало известно, Сергей Федотов 1993 года рождения в поселке Девладово в доме своей бывшей возлюбленной связал ее двух детей 2 и 7 лет скотчем, закрылся в помещении и грозил расправой. Затем он порезал младшего сына женщины, и после бросился наутек.

Под Кривым Рогом мужчина с ножом напал на ребенка, и был пойман полицией (фото: dp.npu.gov.ua)

"На поиски нападающего был ориентирован весь личный состав районной и городской полиции. Правоохранители совместно с кинологами проработали местность и прилегающую к месту преступления территорию. Они проверили все возможные пути отхода злоумышленника, заброшенные здания, лесополосы", - рассказали правоохранители.

И вот в течение дня злоумышленника, который совершил покушение на жизнь ребенка, удалось поймать.

Мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления. Он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Факт ранения ребенка следователи квалифицировали как покушение на умышленное убийство. По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 3 ст.146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Под Кривым Рогом задержали мужчину, который ранил 2-летнего ребенка ножом (фото: dp.npu.gov.ua)