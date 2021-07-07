Порізав маленького хлопчика: під Кривим Рогом спіймали 28-річного нелюдя (фото)

Як виявилося, після злочину чоловік сховався на горищі одного з покинутих будинків в тому ж селищі Софійського району, де і стався моторошний інцидент.

Дитина з ножовими пораненнями в шию і спину була госпіталізована в лікарню у важкому стані. Зараз малюкові надають необхідну медичну допомогу.

Як стало відомо, Сергій Федотов 1993 року народження в селищі Девладове в будинку своєї колишньої коханої зв'язав її двох дітей 2 і 7 років скотчем, закрився в приміщенні та погрожував розправою. Потім він порізав молодшого сина жінки, і після кинувся навтьоки.

Під Кривим Рогом чоловік з ножем напав на дитину, і був спійманий поліцією (фото: dp.npu.gov.ua)

"На пошуки нападника був орієнтований весь особовий склад районної та міської поліції. Правоохоронці спільно з кінологами пропрацювали місцевість та прилеглу до місця злочину територію. Вони перевірили всі можливі шляхи відходу зловмисника, закинуті будівлі, лісосмуги", - розповіли правоохоронці.

І ось протягом дня зловмисника, який скоїв замах на життя дитини, вдалося зловити.

Чоловіка доставили в поліцію для з'ясування всіх обставин злочину. Він був затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Факт поранення дитини слідчі кваліфікували як замах на умисне вбивство. За даним фактом порушено кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 3 ст. 146 КК (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Під Кривим Рогом затримали чоловіка, який поранив 2-річну дитину ножем (фото: dp.npu.gov.ua)