В Ізраїлі виправдали українця через 13 років після вироку у справі про вбивство школярки

Таким чином, у ході повторного судового розгляду був скасований минулий вирок - довічне ув'язнення, по якому чоловік уже відсидів понад 10 років.

В Ізраїлі суд виправдав українця Романа Задорова у справі про резонансне вбивство 13-річної школярки 2006 року в містечку Кацрін, що стало одним із найгучніших злочинів у країні.

Таке рішення ухвалила 30 березня колегія суддів Назаретського районного суду двома голосами проти одного.

Задоров після оголошення виправдувального вердикту розплакався, і заявив пізніше, що "правда перемогла... тепер я поведу своїх дітей на прогулянку".

Суперечки щодо невинуватості Задорова

Варто зазначити, що в Ізраїлі моторошне вбивство дівчинки-підлітка Таїр Ради - її тіло було виявлено у грудні 2006-го у будівлі школи в кабінці туалету з порізами на шиї, ножовими ранами по всьому тулубу та зі слідами сильних ударів по голові - вже давно є предметом активних дискусій у ЗМІ та соцмережах, оскільки думки у громадян щодо покарання 45-річного українця полярні.

Так, багато хто вважає, що Задоров - не вбивця, і був засуджений при недостатності непрямих доказів, до того ж була підозра про присутність на місці вбивства іншої особи, на що в суді не звертали уваги. Інші переконані, що докази, хоч і неповні, не залишають сумнівів у тому, що чоловік був винен.

Хід справи та як винесли вирок на довічне

Поліція тоді заарештувала Задорова, який тимчасово працював у школі прибирачем, та оголосила про підозру. А за два тижні правоохоронці заявили, що чоловік дав свідчення.

При цьому наступного дня адвокат фігуранта повідомив, що його клієнт відмовився від своїх свідчень, заявивши, що його зізнання були зроблені під примусом та містили неправильну інформацію.

У 2010-му, майже через 4 роки після його арешту, окружний суд Назарета засудив Задорова до довічного ув'язнення. Вирок було двічі залишено чинним Верховним судом після окремих апеляцій.

Роман Задоров на лаві підсудних в Ізраїлі (фото: Gili Yohanan/POOL)

Нові докази та перегляд справи

Захист Задорова та представники громадськості наполягали, що чоловіка підставили, а справжнім убивцею дівчинки була жінка чи її бойфренд. Зокрема, це вказували і виявлені аналізи ДНК.

Сім'я Ради також переконана, що засудили не ту людину, і вела багаторічну громадську кампанію, внаслідок якої було виявлено нові докази та оголошено про повторний судовий розгляд у 2021 році, після чого Задорова відпустили під домашній арешт.

Виправдання через 16 років

І ось зараз суддя, зачитуючи виправдувальний вердикт, сказав, що є "істотні побоювання, що зізнання Задорова було хибним зізнанням". Він розкритикував прокуратуру, заявивши, що їм "не вдалося довести поза всяким розумним сумнівом, що його зізнання збігаються з висновками, зробленими на місці події. Він не садист і не педофіл і не схильний до неконтрольованих спалахів насильства".

Інший суддя ухвалив, що Задоров перебував під "сильним тиском, що йому загрожує довічне ув'язнення", і це "переконало його в тому, що він має дати свідчення".

Мати Ради має намір і надалі добиватися справедливості та наголошує, що продовжить пошуки справжнього вбивці. Вона додала, що погана слідча робота та передбачуване підставлення Задорова були рівносильними новому вбивству її дочки.

"Нарешті, після 16 років брехні, справедливість перемогла", - так жінка прокоментувала виправдання пана Романа.

Мати дівчинки Ради вітає виправдувальний вердикт суду щодо українця (фото: David Cohen/Flash90)