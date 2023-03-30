В Израиле оправдали украинца спустя 13 лет после приговора по делу об убийстве школьницы

Таким образом, в ходе повторного судебного разбирательства был отменен прошлый приговор - пожизненное заключение, по которому мужчина уже отсидел более 10 лет.

В Израиле суд оправдал украинца Романа Задорова по делу о резонансном убийстве 13-летней школьницы в 2006 году в городке Кацрин, что стало одним из самых громких преступлений в стране.

Такое решение приняла 30 марта коллегия судей Назаретского районного суда двумя голосами против одного.

Задоров после оглашения оправдательного вердикта расплакался, и заявил позже, что "правда восторжествовала... теперь я поведу своих детей на прогулку".

Споры о невиновности Задорова

Стоит отметить, что в Израиле жуткое убийство девочки-подростка Таир Рады - ее тело было обнаружено в декабре 2006-го в здании школы в кабинке туалета с порезами на шее, ножевыми ранами по всему туловищу и со следами сильных ударов по голове - уже давно является предметом активных дискуссий в СМИ и соцсетях, так как мнения у граждан о наказании 45-летнего украинца полярные.

Так, многие считают, что Задоров - не убийца, и был осужден при недостаточности косвенных улик, к тому же было подозрение о присутствии на месте убийства другого лица, на что в суде не обращали внимание. Другие же убеждены, что доказательства, хотя и неполные, не оставляют сомнений в том, что мужчина был виновен.

Ход дела и как вынесли приговор на пожизненное

Полиция тогда арестовала Задорова, который временно работал в школе уборщиком, и объявила о подозрении. А через две недели правоохранители заявили, что мужчина дал признательные показания.

При этом на следующий день адвокат фигуранта сообщил, что его клиент отказался от своих показаний, заявив, что его признание было сделано под принуждением и содержало неверную информацию.

В 2010-м, почти через 4 года после его ареста, окружной суд Назарета приговорил Задорова к пожизненному заключению. Приговор был дважды оставлен в силе Верховным судом после отдельных апелляций.

Роман Задоров на скамье подсудимых в Израиле (фото: Gili Yohanan/POOL)

Новые улики и пересмотр дела

Защита Задорова и представители общественности настаивали, что мужчину подставили, а настоящим убийцей девочки была женщина или ее бойфренд. В частности, на это указывали и обнаруженные анализы ДНК.

Семья Рады тоже убеждена, что осудили не того человека, и вела многолетнюю общественную кампанию, в результате которой были обнаружены новые улики и объявлено о повторном судебном разбирательстве в 2021 году, после чего Задорова отпустили под домашний арест.

Оправдание спустя 16 лет

И вот сейчас судья, зачитывая оправдательный вердикт, сказал, что есть "существенные опасения, что признание Задорова было ложным признанием". Он раскритиковал прокуратуру, заявив, что им "не удалось доказать вне всяких разумных сомнений, что его признание совпадает с выводами, сделанными на месте происшествия. Он не садист и не педофил и не склонен к неконтролируемым вспышкам насилия".

Другой судья постановил, что Задоров находился под "сильным давлением, что ему грозит пожизненное заключение", и это "убедило его в том, что он должен дать признательные показания".

Мать Рады намерена и дальше добиваться справедливости и подчеркивает, что продолжит поиски настоящего убийцы. Она добавила, что плохая следственная работа и предполагаемое подстава Задорова были равносильны новому убийству ее дочери.

"Наконец-то, после 16 лет лжи, справедливость восторжествовала", - так женщина прокомментировала пана Романа.

Мать девочки Рады приветствует оправдательный вердикт суда в отношении украинца (фото: David Cohen/Flash90)