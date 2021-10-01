Правозащитники назвали цифру незаконно осужденных "пожизненников" в Украине

В Украине приговорены к пожизненному лишению свободы почти 5% всех заключенных в стране. Из которых полторы тысячи незаконно находятся за решеткой.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных".

В частности, уже более 10 лет находится в тюрьме и 39-летняя Екатерина Щука. В 2011 году Луганский суд отправил ее на пожизненное заключение за двойное убийство. Однако она уверяет, что не виновна и убийство совершил ее тогдашний сожитель.

По словам правозащитников, в Украине подобных ситуаций почти 1,5 тысячи.

Среди них есть и Алексей Пукач, который по мнению суда, убил журналиста Георгия Гонгадзе, и Мераб Суслов, осужденный за заказное убийство киевского бизнесмена Шабаба Алояна.

Украинское законодательство говорит, что все они будут находиться в изоляции от общества до конца своих дней. Права на пересмотр дела или выхода по УДО они также лишены.