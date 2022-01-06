Израильский математик нашел в Библии "секретный код": что об этом известно

Накануне светлого праздника Рождества Христова многие из нас все чаще обращается к Библии. В ней ищут ответы на вопросы и черпают мудрость бытия. Однако, некоторые ученые утверждают, что в Священном Писании содержится зашифрованные пророчества о том, какие значимые события произойдут на Земле за целые тысячелетия.

"В Библии действительно содержится код. С его помощью уже было предсказано несколько драматических событий, которые произошли в точном соответствии с предсказаний", - сказал американский журналист, автор бестселлера "Библейский код" Майкл Дрознин.



Так, код этот "открыл" израильский математик Илья Рипс – один из крупнейших в мире специалистов по теории групп. Как утверждает Майкл Дрознин, его основные работы подтверждены известными учеными Гарвардского и Йельского университетов.



Суть "открытия" заключается в том, что якобы в Старом и Новом Заветах, в Торе якобы закодированы такие события, как убийство в ноябре 1995 года израильского премьера Ицхака Рабина, убийства Анвара Садата, братьев Кеннеди, Мировая война и много других событий.



Единомышленники Дрознина говорят, что в священных писаниях содержатся сведения и сегодня о пандемии коронавирус и о том, что она пришла из Уханя.



"Расшифровкой" Библии занимались великие исследователи на протяжении многих веков. В частности, основатель классической физики Исаак Ньютон, который имел религиозное образование.

Наука версию не признает



Сообщается, что в Писании найдена даже "дата начала Третьей мировой войны, в результате которой погибнет все человечество".



Однако официальная наука не спешит признавать труд математика. Точно никто не знает возраст дошедших древних рукописей.



"Не существует единого текста Ветхого Завета, при воспроизведении рукописной книги текст "дышит", меняются грамматические формы, пропускаются буквы. Если работать с современным печатным текстом и по нему с определенной периодичностью отделять отдельные буквы, можно получить что-то осмысленное. Но, в принципе, у меня большие сомнения на этот счет", - сообщил известный богослов, профессор Андрей Кураев.



Код можно попытаться вычленить, но значения в научном смысле он не будет иметь. Это, скорее, мифология, более близкая к художественной или исторической области.

