Изменяет Тиллю? Лобода страстно целовалась с известным шоуменом (видео)

Лобода заинтриговала поцелуем с женатым мужчиной
Светлана Лобода на камеру поцеловалась с женатым шоуменом Александром Реввой, который также известен под своим сценическим образом, как Артур Пирожков. Видео поцелуя популярная украинская певица опубликовала на своей странице в Instagram.
На видео видно, как Лобода целуется с Реввой у всех на глазах.
Светлана Лобода целовалась с Александром Реввой (видео: instagram.com/lobodaofficial)
Данное видео вызвало нешуточный ажиотаж вокруг поклонников Лободы, которые оставили множество комментариев.
Скриншот с Instagram
Скриншот с Instagram
Напомним, что Светлана Лобода намекнула о своих чувствах к фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
Ранее сообщалось о том, что Лободу заметили с таинственным незнакомцем. Фото с мужчиной Светлана выложила на своей странице в Instagram.
Мы также писали о том, что Светлана Лобода поделилась с фанатами неприятной новостью касательно ухода из команды танцовщицы Юлии Аладко. Пользователей сети эта новость очень огорчила, и они стали высказывать свои предположения, с чем связан уход девушки.