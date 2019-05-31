Зраджує Тіллю? Лобода пристрасно цілувалася з відомим шоуменом (відео)

Лобода заінтригувала поцілунком з одруженим чоловіком
Світлана Лобода на камеру поцілувалася з одруженим шоуменом Олександром Реввой, який також відомий під своїм сценічним образом, як Артур Пірожков. Відео поцілунку популярна українська співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На відео видно, як Лобода цілується з Реввою у всіх на очах.
Світлана Лобода цілувалася з Олександром Реввою (відео: instagram.com/lobodaofficial)
Це відео викликало неабиякий ажіотаж навколо шанувальників Лободи, які залишили безліч коментарів.
Скріншот з Instagram
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що Світлана Лобода натякнула про свої почуття до фронтмену німецької групи Rammstein Тілля Ліндеманна.
Раніше повідомлялося про те, що Лободу помітили з таємничим незнайомцем. Фото з чоловіком Світлана виклала на своїй сторінці в Instagram.
Ми також писали про те, що Світлана Лобода поділилася з фанатами неприємною новиною щодо виходу з команди танцівниці Юлії Аладко. Користувачів мережі ця новина дуже засмутила, і вони стали висловлювати свої припущення, з чим пов'язане звільнення дівчини.