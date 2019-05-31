Зраджує Тіллю? Лобода пристрасно цілувалася з відомим шоуменом (відео)

Світлана Лобода на камеру поцілувалася з одруженим шоуменом Олександром Реввой, який також відомий під своїм сценічним образом, як Артур Пірожков. Відео поцілунку популярна українська співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На відео видно, як Лобода цілується з Реввою у всіх на очах.

Світлана Лобода цілувалася з Олександром Реввою (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Це відео викликало неабиякий ажіотаж навколо шанувальників Лободи, які залишили безліч коментарів.

А Ліндеманн?

Коротше кажучи, кохання з першого погляду;

Дехто ревнувати буде;

Скріншот з Instagram

Вони друзі і не більше. Світланко дуже і дуже інша. Вона і Тілль;

Побачити б ваш дует знову;

Найспекотніший дует;

Скріншот з Instagram

Свєтулєчік, коли підписалася на тебе, зрозуміла яка ти справжня, щира, добра, чудова жінка. Народ любить тебе такою;

Мужиків купа. З усіма встигає цілуватися. Серцеїдка.

Нагадаємо, що Світлана Лобода натякнула про свої почуття до фронтмену німецької групи Rammstein Тілля Ліндеманна.

Раніше повідомлялося про те, що Лободу помітили з таємничим незнайомцем. Фото з чоловіком Світлана виклала на своїй сторінці в Instagram.

Ми також писали про те, що Світлана Лобода поділилася з фанатами неприємною новиною щодо виходу з команди танцівниці Юлії Аладко. Користувачів мережі ця новина дуже засмутила, і вони стали висловлювати свої припущення, з чим пов'язане звільнення дівчини.