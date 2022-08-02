Вот что будет с нашим здоровьем от потребления персиков. Вся правда о фрукте

Сочные спелые персики стали более-менее доступны по цене, поэтому мы можем время от времени ими полакомиться. Но что будет, если часто есть персики? И можно ли ими увеличить вес, все-таки фрукт - сладкий?

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora .

По словам медика, персики родом из древнего Китая и культивируются уже более 4000 (!) лет.

Какую пользу получит организм от персиков?

Когда вы потребляете персик, вы получаете:

белки,

углеводы,

витамин А,

витамин В1,

витамин В2,

витамин С,

а также минералы, такие как железо, кальций и фосфор.

Фото: Персики не только вкусные, но и полезные (pixabay)

Персик - уникальный фрукт

По сравнению с другими фруктами, персики имеют более сильную антиоксидантную способность и богаты фенольными веществами.

"В настоящее время в персиках выявлено более 30 видов фенольных веществ, из которых важнейшими являются хлорогеновая кислота, катехин, кверцетин, неохлорогенова кислота и эпикатехин", - сообщила врач.

Лучше - спелее

Исследования показали, что чем спелее персики, тем выше содержание антиоксидантов.

Благодаря превосходным антиоксидантным свойствам персики могут эффективно:

очищать организм от вредных свободных радикалов,

уменьшать окислительное повреждение,

замедлять процесс старения клеток.

Именно поэтому персики еще называют "фруктами долголетия".

Медик добавила, что средний персик весит 150 граммов и содержит лишь 58 калорий. Употребление персиков не приведет к набору веса.