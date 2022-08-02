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Вот что будет с нашим здоровьем от потребления персиков. Вся правда о фрукте

Новина українською →
Вторник 02 августа 2022 09:09
Вот что будет с нашим здоровьем от потребления персиков. Вся правда о фрукте Фото: Персики (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Сочные спелые персики стали более-менее доступны по цене, поэтому мы можем время от времени ими полакомиться. Но что будет, если часто есть персики? И можно ли ими увеличить вес, все-таки фрукт - сладкий?

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

По словам медика, персики родом из древнего Китая и культивируются уже более 4000 (!) лет.

Какую пользу получит организм от персиков?

Когда вы потребляете персик, вы получаете:

  • белки,
  • углеводы,
  • витамин А,
  • витамин В1,
  • витамин В2,
  • витамин С,
  • а также минералы, такие как железо, кальций и фосфор.

Вот что будет с нашим здоровьем от потребления персиков. Вся правда о фрукте

Фото: Персики не только вкусные, но и полезные (pixabay)

Персик - уникальный фрукт

По сравнению с другими фруктами, персики имеют более сильную антиоксидантную способность и богаты фенольными веществами.

"В настоящее время в персиках выявлено более 30 видов фенольных веществ, из которых важнейшими являются хлорогеновая кислота, катехин, кверцетин, неохлорогенова кислота и эпикатехин", - сообщила врач.

Лучше - спелее

Исследования показали, что чем спелее персики, тем выше содержание антиоксидантов.

Благодаря превосходным антиоксидантным свойствам персики могут эффективно:

  • очищать организм от вредных свободных радикалов,
  • уменьшать окислительное повреждение,
  • замедлять процесс старения клеток.

Именно поэтому персики еще называют "фруктами долголетия".

Медик добавила, что средний персик весит 150 граммов и содержит лишь 58 калорий. Употребление персиков не приведет к набору веса.

Также доктор Гарсия рассказала, можно ли есть персики с кожурой.

Ранее врачи назвали питательный и очень полезный продукт, который снижает риск преждевременной смерти на целых 42%.

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