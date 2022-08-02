Вот что будет с нашим здоровьем от потребления персиков. Вся правда о фрукте
Сочные спелые персики стали более-менее доступны по цене, поэтому мы можем время от времени ими полакомиться. Но что будет, если часто есть персики? И можно ли ими увеличить вес, все-таки фрукт - сладкий?
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
По словам медика, персики родом из древнего Китая и культивируются уже более 4000 (!) лет.
Какую пользу получит организм от персиков?
Когда вы потребляете персик, вы получаете:
- белки,
- углеводы,
- витамин А,
- витамин В1,
- витамин В2,
- витамин С,
- а также минералы, такие как железо, кальций и фосфор.
Фото: Персики не только вкусные, но и полезные (pixabay)
Персик - уникальный фрукт
По сравнению с другими фруктами, персики имеют более сильную антиоксидантную способность и богаты фенольными веществами.
"В настоящее время в персиках выявлено более 30 видов фенольных веществ, из которых важнейшими являются хлорогеновая кислота, катехин, кверцетин, неохлорогенова кислота и эпикатехин", - сообщила врач.
Лучше - спелее
Исследования показали, что чем спелее персики, тем выше содержание антиоксидантов.
Благодаря превосходным антиоксидантным свойствам персики могут эффективно:
- очищать организм от вредных свободных радикалов,
- уменьшать окислительное повреждение,
- замедлять процесс старения клеток.
Именно поэтому персики еще называют "фруктами долголетия".
Медик добавила, что средний персик весит 150 граммов и содержит лишь 58 калорий. Употребление персиков не приведет к набору веса.
Также доктор Гарсия рассказала, можно ли есть персики с кожурой.
Ранее врачи назвали питательный и очень полезный продукт, который снижает риск преждевременной смерти на целых 42%.