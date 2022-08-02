Ось що буде з нашим здоров'ям від споживання персиків. Вся правда про фрукт
Соковиті стиглі персики стали більш-менш доступні за ціною, тому ми можемо час від часу ними поласувати. Але що буде, якщо часто їсти персики? І чи можна ними збільшити вагу, все-таки фрукт - солодкий?
Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
За словами медика, персики походять із стародавнього Китаю і культивуються вже більше 4000 (!) років.
Яку користь отримає організм від персиків?
Коли ви споживаєте персик, ви отримуєте:
- білки,
- вуглеводи,
- вітамін А,
- вітамін В1,
- вітамін В2,
- вітамін С,
- а також мінерали, такі як залізо, кальцій і фосфор.
Фото: Персики не тільки смачні, але й корисні (pixabay)
Персик - унікальний фрукт
У порівнянні з іншими фруктами, персики мають сильнішу антиоксидантну здатність і багаті фенольними речовинами.
"В даний час в персиках виявлено більше 30 видів фенольних речовин, з яких найважливішими є хлорогенова кислота, катехін, кверцетин, неохлорогенова кислота і епікатехін", - повідомила лікарка.
Краще - стигліше
Дослідження показали, що чим стигліші персики, тим вищий вміст антиоксидантів.
Завдяки чудовим антиоксидантним властивостям персики можуть ефективно:
- очищати організм від шкідливих вільних радикалів,
- зменшувати окисне пошкодження,
- сповільнювати процес старіння клітин.
Саме тому персики ще називають "фруктами довголіття".
Медик додала, що середній персик важить 150 грамів і містить лише 58 калорій. Вживання персиків не призведе до набору ваги.
Також доктор Гарсія розповіла, чи можна їсти персики зі шкіркою.
Раніше лікарі назвали поживний і дуже корисний продукт, який знижує ризик передчасної смерті на цілих 42%.