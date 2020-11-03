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Як змінити по батькові дорослому українцю: детальна інструкція

Вівторок 03 листопада 2020 16:02
Як змінити по батькові дорослому українцю: детальна інструкція
Як в Україні поміняти по батькові (Фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні офіційно дозволили міняти по батькові

В Україні дозволили міняти по батькові громадянам країни. Закон №2450 був прийнятий на засіданні Верховної Ради 3 листопада і його підтримали 259 народних депутатів. Закон набуде чинності з 1 січня 2021 року. У документі "Про внесення змін у деякі законодавчі акти про право фізичної особи на зміну по батькові" чітко вказали, які категорії мають право змінити дані у своїх документах.

Так, згідно із законом, змінити по батькові можуть:

1. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та власне ім'я та (або) по батькові.

2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та власне ім'я, та по батькові за згодою батьків.

У законі зазначено, що у разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини, спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування.

При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

Як змінити по батькові?

Державна реєстрація змін здійснюється за заявою фізичної особи у відділах державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації заявника. Потрібно написати заяву і прикласти до нього необхідні документи.

Які потрібні документи?

  • Паспорт громадянина України (для тих громадян, які досягли 16 років)
  • Свідоцтво про народження
  • Свідоцтво про шлюб (Якщо заявник перебуває у шлюбі)
  • Свідоцтво про розірвання шлюбу (Якщо шлюб розірвано)
  • Свідоцтво про народження дітей (неповнолітніх)
  • Свідоцтво про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено
  • Фотографія 3 на 4
  • Квитанція про сплату державного мита та за складання заяви про внесення змін до актів цивільного стану

Кому можуть відмовити?

  • Якщо заявник знаходиться під слідством, судом, адміністративним наглядом
  • У заявника є судимість, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку
  • Існує офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника
  • Подання заявником неправдивих відомостей про себе

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відновити документи на квартиру, якщо вони були втрачені або зіпсовані.

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