Як змінити по батькові дорослому українцю: детальна інструкція

В Україні офіційно дозволили міняти по батькові
В Україні дозволили міняти по батькові громадянам країни. Закон №2450 був прийнятий на засіданні Верховної Ради 3 листопада і його підтримали 259 народних депутатів. Закон набуде чинності з 1 січня 2021 року. У документі "Про внесення змін у деякі законодавчі акти про право фізичної особи на зміну по батькові" чітко вказали, які категорії мають право змінити дані у своїх документах.
1. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та власне ім'я та (або) по батькові.
2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та власне ім'я, та по батькові за згодою батьків.
У законі зазначено, що у разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини, спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування.
При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.
Державна реєстрація змін здійснюється за заявою фізичної особи у відділах державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації заявника. Потрібно написати заяву і прикласти до нього необхідні документи.
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