Изменить ноябрь: астрологи рассказали, как поправить свои дела в конце осени

Астрологи рассказали, как можно изменить негативное воздействие ретроградных планет в ноябре и дали советы всем знакам Зодиака о том, как самые сложные ситуации перевернуть во благо, пишет издание Slovofraza.

Овен, Телец и Близнецы

Представителям этих знаков Зодиака стоит отказаться от негативного мышления и не пытаться решать краткосрочные дела, так как движение планеты Нептун может сказаться неблагоприятно. Ноябрь для весенних знаков отлично подходит для смены работы, значительных изменений в жизни, однако стоит проявить инициативу.

Если не продолжать уверенное движение, то все изменения сдвинутся к концу января. До конца осени астрологи советуют проанализировать расходы, доходы, составить список планов и покупок.

Рак, Лев, Дева

Представителей этих знаков Зодиака будет поддерживать Сатурн, поэтому им стоит реализовать свои планы и желания до конца ноября. Астрологи предупреждают, что в последнем месяце осени все будет зависеть не от возможностей, а от того, как ими воспользуются. Этим знакам стоит отказаться от самоограничений, посвятить больше времени самообразованию и улучшить свои личные качества и навыки.

Гороскоп на ноябрь 2019 - как убрать негативные последствия (Коллаж РБК-Украина)

Весы, Скорпион, Стрелец

Для этих знаков Зодиака в ноябре появится возможность избавиться от любого негатива, порчи и зависти, так как они находятся под покровительством Венеры.

Для того, чтобы достигнуть положительных результатов, нужно извлечь выгоду и уроки из прошлого, и тогда появится шанс наладить личные отношения, разрешить конфликты и воскресить чувства. Особенно удачно в ноябре пройдут духовные поиски, размышления и концентрация на внутреннем мире.

Козерог, Водолей и Рыбы

Юпитер обещает представителям этих знаков в ноябре удачу в финансах и на работе. Все задуманные проекты должны хорошо развиваться. А вот завершение предыдущих может быть напряженным. Астрологи советуют отложить некоторые дела на начало декабря, а силы бросить на то, чтобы поправить бюджет. Со стороны близких очень поможет поддержка и понимание и это даст сил избежать проблем и конфликтов. До конца ноября представителям этих знаков стоит научиться контролировать свои эмоции, беречь нервы и быстро успокаиваться.