Участники шоу "Голос. Дети" за несколько лет достигли творческих высот, заметно преобразились и стали взрослыми юношами и девушками. Шоу стартовало в Украине осенью 2012 года и за пять сезонов успело открыть десятки талантов, собрать армию поклонников и дать путевку в жизнь многим участникам.

Мы решили выяснить, как изменились и чем занимаются самые звездные участники Голос. Дети. В подборке: Анна Ткач, Роман Сасанчин, Данелия Тулешова, Элина Иващенко и Соломия Лукьянец.

Анна Ткач

Аня Ткач - самая юная победительница конкурса "Голос. Дети". Она пришла на прослушивание в возрасте семи лет. А победила вскоре после восьмого дня рождения. Юную звездочку привел к победе Олег Скрипка (это было единственным тренерским опытом музыканта на шоу).

Зрителей и судей в 2013-м покорило финальный дует Олега Скрипки и Ани Ткач. Они спели "Маму" 1967 года культовой француженки Dalida, на которую лидер "Воплей Видоплясова" сделал кавер.

Сейчас Ане 15 лет. Огромных высот в музыкальной индустрии она не достигла, но может похвастаться участием и второй премией в фестивале "Червона рута 2017".

Девушка учится в школе родного Подольска Одесской области и продолжает развивать свои вокальные способности.

Победительницу первого сезона "Голоса. Дети" Анну Ткач сегодня сложно узнать (коллаж: РБК-Украина)

Соломия Лукьянец

Соломию Лукьянец часто называют самой юной оперной певицей. И не зря. Ее мощный тембр покоряет зрителей мировых площадок. Сейчас девушке 19 лет, а в 11 она блистала в первом сезоне "Голоса. Дети" под наставничеством Тины Кароль. Тогда Соломия заняла второе место, уступив победу Ане Ткач, и она единственная в нашей подборке, не победившая в конкурсе.

Звездный путь девочки начался еще с "Детской Новой волны" 2009-го, где ей заслуженно вручили первый приз. А уже в 2015-м Соломия довела до слез судей немецкого "Голоса" классическим "Time To Say Goodbye".

Соломия обладает вокальным диапазоном в три октавы, выступает в жанре эстрадного, джазового, академического вокала.

Интересно, что талант у Соломии буквально в крови. Ведь ее родная тетя - Виктория Лукьянец - всемирно известная оперная певица, Народная артистка Украины и многолетняя солистка Венской оперы.

Соломия за эти годы завоевала много международных премий по вокалу. Она заметно постройнела и превратилась в настоящую красавицу.

Как изменилась Соломия Лукьянец (коллаж: РБК-Украина)

Роман Сасанчин

Рома запомнился украинцам застенчивым мальчиком со смешной челкой, который покорил Тину Кароль "Песней про рушник" и стал участником ее команды во втором сезоне детского "Голоса" (2015). Природное очарование и вокальные данные 13-летнего мальчика стали его билетом в финал.

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области в простой семье. Поет он с пяти лет, а в 2012-м пришел на первый "Голос", но тогда тренеры к нему не повернулись. Ну а в 2015-м парня ждал успех.

Но не это самое интересное в биографии юноши - в 2020-м 18-летний Роман пришел на взрослый "Голос страны" и снова стал счастливым билетом для Тины Кароль, которая и привела его к победе в апреле 2020-го.

И помогла в этом снова классика украинской музыки. Одной из его финальных песен стала "Мамина черешня".

Элина Иващенко

Элина Иващенко - одна из самых звездных участников "Голос. Дети". Она уверено выиграла в конкурсе в 2016-м, сделав своего тренера Тину Кароль двукратным победителем. В финале тогда 14-летняя Элина покорила трогательной "Под облачком" Христини Соловий.

А в 2019-м девушка выиграла еще один знаковый украинский вокальный шоу-конкурс - "Х-фактор". В финале проекта Элина исполнила собственную песню "Get up" и спела в дуэте с Олегом Винником.

В феврале этого года Элина принимала участие в Национальном отборе к конкурсу Евровидение 2020 с этой же песней, но в финал отбора так и не прошла.

Сейчас Элине Иващенко 18 лет, она заметно вытянулась и постройнела и хвастается в Instagram снимками со своим возлюбленным.

Элина учится в Киевском институте музыки имени Р. М. Глиера. А также работает ведущей на "Нашем Радио".

Как изменилась Элина Иващенко (коллаж: РБК-Украина)

Данелия Тулешова

Совсем недавно победительница четвертого сезона "Голоса. Дети" Данелия Тулешова из Казахстана "порвала" зал и вызвала восторг судей американского шоу Americas Got Talent.

Сейчас Данелии 13 лет и она продолжает покорять площадки в разных странах мира. А осенью 2017 девочка уверенно забрала заветную статуэтку главного украинского детского песенного конкурса в команде MONATIKa.

В копилке Данелии участие в "Детском Евровидении-2018" от Казахстана, где она заняла шестое место. Интересно, что Данелия талантлива не только в музыке. Она учится в физико-математической школе родного города Нур-Султан и очень любит математику.

За ее успехами в Instagram следит более 400 тысяч фолловеров. За три года она очень преобразилась и становится настоящей красоткой.

Данелия Тулешова превращается в роковую красотку (коллаж: РБК-Украина)

В последнем сезоне победил трогательный и невероятный Александр Зазарашвили из Грузии, подопечный дуэта "Время и стекло". Парень покорил зрителей не только вокалом, но и своей добротой. Ведь он уговорил своих родителей забрать в семью детей погибших в аварии друзей. Семья живет бедно, но дружно, а Александр - настоящая гордость и надежда для семейства. Со времени его триумфальной победы прошло немного времени и мы надеемся, что звезда парня еще вспыхнет на ярком небосклоне шоу-бизнеса.