Учасники шоу "Голос. Діти" за кілька років досягли творчих висот, помітно змінились і стали дорослими юнаками і дівчатами. Шоу стартувало в Україні восени 2012 року і за п'ять сезонів встигло відкрити десятки талантів, зібрати армію шанувальників і дати путівку в життя багатьом учасникам.

Ми вирішили з'ясувати, як змінилися і чим займаються найзірковіші учасники "Голос. Діти". В підбірці: Анна Ткач, Роман Сасанчин, Данелія Тулешова, Еліна Іващенко і Соломія Лук'янець.

Анна Ткач

Аня Ткач - наймолодша переможниця конкурсу "Голос. Діти". Вона прийшла на прослуховування у віці семи років. А перемогла незабаром після восьмого дня народження. Юну зірочку привів до перемоги Олег Скрипка (це було єдиним тренерським досвідом музиканта на шоу).

Глядачів і суддів у 2013-му підкорив фінальний дует Олега Скрипки та Ані Ткач. Вони заспівали "Маму" 1967 року культової француженки Dalida, на яку лідер "Воплів Відоплясова" зробив кавер.

Зараз Ані 15 років. Величезних висот в музичній індустрії вона не досягла, але може похвалитися участю і другою премією у фестивалі "Червона рута 2017".

Дівчина навчається в школі рідного Подільського Одеської області і продовжує розвивати свої вокальні здібності.

Переможницю першого сезону "Голосу. Діти" Анну Ткач сьогодні складно впізнати (колаж: РБК-Україна)

Соломія Лук'янець

Соломію Лук'янець часто називають наймолодшою оперною співачкою. І не даремно. Її потужний тембр підкорює глядачів світових майданчиків. Зараз дівчині 19 років, а в 11 вона блищала в першому сезоні "Голосу. Діти" під наставництвом Тіни Кароль. Тоді Соломія посіла друге місце, поступившись перемогою Ані Ткач, і вона єдина в нашій добірці, що не перемогла в конкурсі.

Зоряний шлях дівчинки почався ще з "Дитячої Нової хвилі" 2009-го, де їй заслужено вручили перший приз. А вже в 2015-му Соломія довела до сліз суддів німецького "Голосу" класичним "Time To Say Goodbye".

Соломія має вокальний діапазон у три октави, виступає в жанрі естрадного, джазового, академічного вокалу.

Цікаво, що талант у Соломії буквально в крові. Адже її рідна тітка - Вікторія Лук'янець - всесвітньо відома оперна співачка, Народна артистка України і багаторічна солістка Віденської опери.

Соломія за ці роки завоювала багато міжнародних премій по вокалу. Вона помітно пострункішала і перетворилася на справжню красуню.

Як змінилася Соломія Лук'янець (колаж: РБК-Україна)

Роман Сасанчин

Рома запам'ятався українцям сором'язливим хлопчиком зі смішним чубчиком, який підкорив Тіну Кароль "Піснею про рушник" і став учасником її команди у другому сезоні дитячого "Голосу" (2015). Природна чарівність і вокальні дані 13-річного хлопчика стали його квитком у фінал.

Роман Сасанчин народився 1 квітня 2002 року у селі Садки Заліщицького району Тернопільської області в простій родині. Співає він з п'яти років, а у 2012-му прийшов на перший "Голос", але тоді тренери до нього не повернулися. Ну а у 2015-му хлопця чекав успіх.

Але не це найцікавіше в біографії юнака - у 2020-му 18-річний Роман прийшов на дорослий "Голос країни" і знову став щасливим квитком для Тіни Кароль, яка і привела його до перемоги у квітні 2020-го.

І допомогла в цьому знову класика української музики. Однією з його фінальних пісень стала "Мамина черешня".

Еліна Іващенко

Еліна Іващенко - одна з найбільш зоряних учасників "Голос. Діти". Вона впевнено виграла в конкурсі у 2016-му, зробивши свого тренера Тіну Кароль дворазовим переможцем. У фіналі тоді 14-річна Еліна підкорила зворушливою "Под облачком" Христини Соловій.

А у 2019-му дівчина виграла ще один знаковий український вокальний шоу-конкурс - "Х-фактор". У фіналі проекту Еліна виконала власну пісню "Get up" і заспівала в дуеті з Олегом Вінником.

У лютому цього року Еліна брала участь у Національному відборі до конкурсу Євробачення 2020 з цією ж піснею, але у фінал відбору так і не пройшла.

Зараз Еліні Іващенко 18 років, вона помітно витягнулася і пострункішала і хвалиться в Instagram знімками зі своїм коханим.

Еліна навчається в Київському інституті музики імені Р. М. Глієра. А також працює ведучою на "Нашому Радіо".

Як змінилася Еліна Іващенко (колаж: РБК-Україна)

Данелія Тулешова

Зовсім недавно переможниця четвертого сезону "Голосу. Діти" Данелія Тулешова з Казахстану "порвала" зал і викликала захоплення суддів американського шоу Americas Got Talent.

Зараз Данелії 13 років і вона продовжує підкорювати майданчики в різних країнах світу. А восени 2017 дівчинка впевнено забрала заповітну статуетку головного українського дитячого пісенного конкурсу в команді MONATIKa.

У скарбничці Данелії участь у "Дитячому Євробаченні-2018" від Казахстану, де вона посіла шосте місце. Цікаво, що Данелія талановита не лише в музиці. Вона навчається у фізико-математичній школі рідного міста Нур-Султан і дуже любить математику.

За її успіхами в Instagram стежить понад 400 тисяч фоловерів. За три роки вона дуже змінилася і стає справжньою красунею.

Данелія Тулешова перетворюється на фатальну красуню (колаж: РБК-Україна)

В останньому сезоні переміг зворушливий і неймовірний Олександр Зазарашвили з Грузії, підопічний дуету "Время и стекло". Хлопець підкорив глядачів не тільки вокалом, але й своєю добротою. Адже він умовив своїх батьків забрати в сім'ю дітей загиблих в аварії друзів. Сім'я живе бідно, але дружно, а Олександр - справжня гордість і надія для сімейства. З часу його тріумфальної перемоги пройшло небагато часу і ми сподіваємося, що зірка хлопця ще спалахне на яскравому небосхилі шоу-бізнесу.