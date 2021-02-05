За изменение цвета авто можно получить серьезный штраф: кому он грозит

Перекрасить свой личный автомобиль можно. Это не запрещено законодательством Украины. Однако после изменения цвета нужно обязательно внести изменения в свидетельство о регистрации транспортного средства. Если автовладелец этого не сделает, то ему грозит штраф, и он может даже лишиться автомобиля.

Изменение цвета автомобиля требует обязательной перерегистрации в сервисном центре МВД. Об этом говорится в п.33 постановления КМУ от 07.09.1998 №1388. Перерегистрацию нужно осуществить в течение 10 дней после того, как цвет автомобиля был изменен. Об этом сообщает Auto24 со ссылкой на "Дорожный Адвокат".

Какие есть цвета автомобилей

При перерегистрации автомобиля работники сервисного центра МВД определяют цвет визуально и составляют акт-заключение, в котором указывается фактический цвет машины. В основную графу "цвет" вписывается только 11 основных цветов без указания оттенков.

Черный

Синий

Зеленый

Бежевый

Красный

Фиолетовый

Оранжевый

Желтый

Белый

Коричневый

Серый

В каких случаях перерегистрация не нужна

Как объясняют эксперты, если изменен только оттенок, но основной цвет не менялся, то перерегистрировать автомобиль не нужно. Если на автомобиль нанесены два и более цвета, то основным указывается цвет нижней части транспортного средства.

Можно перекрасить крышу автомобиля, капот и багажник в любой цвет, но общая площадь не должна превышать 50%. Если больше, то в документах нужно будет указать комбинированный цвет. Для грузовых машин основным является цвет кабины.

Покрытие ламинационный или антигривийной прозрачной пленкой перерегистрации не требует.

Штрафы

Если во время проверки инспектор полиции обнаружит отличие фактического цвета от указанного в техпаспорте, то такое нарушение расценивается как не перерегистрированный автомобиль. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 170 гривен (ч.6 ст. 121 КуоАП). Также инспектор имеет право задержать автомобиль и отправить его на штрафплощадку (ст. 265-2 КуоАП).

За повторное нарушение в течение 12 месяцев придется заплатить штраф в размере 255 гривен или получить наказание в виде общественных работ на срок от 30 до 60 часов с изъятием транспортного средства.

При повторном нарушении решение о наказании принимает суд, но автомобиль отправляется на штрафплощадку до решения дела в суде.

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