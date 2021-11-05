Изменение формы обучения и будущее наших детей. Чего ждать и стоит ли паниковать?

С технологиями на ты

Современные дети хорошо разбираются в гаджетах и соцсетях, но онлайн-работа все же является более сложным процессом. Онлайн-отчетности, специальные платформы для сотрудников, электронные журналы, и ряд программ, знание которых требуется при приеме на работу.

Если для человека старшего возраста попадание на должность, где существенная часть работы и коммуникации происходит онлайн, станет стрессом, то ребенок, прошедший школу онлайн-обучения, будет чувствовать себя здесь как рыба в воде и будет иметь конкурентное преимущество.

Обучение переходит в онлайн (фото: GettyImages)

Работать из любой точки мира

Количество рабочих, работающих из других городов, или вообще из разных уголков мира, неуклонно растет. Конечно, большинство компаний все еще не готовы полностью отказаться от офисов, но онлайн-школы, как и создание виртуальных отделов, становятся все популярнее.

В этом ключе дистанционное обучение работает на тренд размывания границ, когда работники могут найти работу/получать образование не только в своем городе или стране, но и конкурировать на глобальном трудовом рынке.

Ориентация на комфорт

Зачем идти в школу в дождь или мороз, тратя время на дорогу туда и обратно, когда есть компьютер и смартфон?

Стоит признать, онлайн-технологии меняют наши привычки, приучают к комфорту и мгновенной доступности контактов и услуг.

Как может измениться форма обучения в Украине (фото: РБК-Украина)

С одной стороны это будет иметь положительное влияние, например - низкая толерантность к пустой трате времени, желание получить лучший сервис, а с другой, отрицательные, как-то - недостаток физической активности, раздражительность, нежелание лишний раз выходить из дома.

Нехватка социализации

Конечно, у дистанционного обучения есть свои минусы. Так, некоторые родители переживают, что дети становятся такими себе "комнатными растениями", не способными налаживать коммуникацию или решать конфликты. В определенной степени так и есть, ведь в подростковом возрасте общение со сверстниками играет важную роль.

Школа предоставляет детям нейтральную среду для социального взаимодействия, что помогает развивать такие навыки как установление границ, сотрудничество или сострадание. Стоит ли говорить, что эти навыки играют важную роль в построении социальных отношений как в детстве, так и во взрослой жизни.

Социализация учеников в школах (фото: facebook.com/UNICEFUkraine)

Самоконтроль

Во время онлайн-обучения ребенок способен выключить видеосвязь и играть на телефоне, или полениться и не писать конспект. Сложность контроля - одна из существенных проблем дистанционного обучения, которая может ухудшить академические результаты некоторых учеников. Это печальная правда.

Но давайте взглянем на ситуацию с другой стороны. Ребенок, который не хочет писать конспект или читать, просто не имеет мотивации учиться, поэтому просто перестанет работать вообще, как только контроль исчезнет. Итак, онлайн-обучение ставит проблему по-новому. Не навязывать выполнение упражнений через контроль, но искать пути мотивации детей.

Онлайн-обучение для школьников фото: freepik.com)

Кроме того, не то ли же самое происходит во взрослой жизни? Зачем компании работник, который не хочет работать, и которому нельзя доверить самостоятельное выполнение задания?

Онлайн обучение уже с детского возраста приучает детей к автономности, ответственности, взаимному доверию, а главное, укрепляет мнение, что учиться или работать нужно для себя, а не для учителя или родителей.

Рост популярности обучающих онлайн-сервисов

Стоит признать, что образование уже никогда не станет таким же, каким было до пандемии. Образовательные видеоматериалы, интерактивные задачи, онлайн-лекции и прочее займут важное место в нашей жизни и будут играть заметную роль даже после окончания школы.

Уже сегодня часть родителей дополнительно записывает детей на различные онлайн-курсы, благодаря которым дети смогут расширить кругозор, подтянуть знания и даже подготовиться к ВНО.

Экономия времени и комфортная домашняя обстановка очень привлекают учеников, не говоря уже о возможности самообразования для жителей отдаленных сел или детей с особыми образовательными потребностями.

Что будет с обучением школьников в будущем (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)