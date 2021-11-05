Зміна форми навчання і майбутнє наших дітей. Чого чекати й чи варто панікувати?

Із технологіями на ти

Сучасні діти добре знаються на гаджетах і соцмережах, але онлайн-робота все ж таки є складнішим процесом. Онлайн-звітності, спеціальні платформи для співробітників, електронні журнали, та низка програм, знання яких вимагається при прийомі на роботу.

Якщо для людини старшого віку потрапляння на посаду, де істотна частина роботи та комунікації відбувається онлайн, стане стресом, то дитина, яка пройшла школу онлайн-навчання, почуватиметься тут наче риба у воді та матиме конкурентну перевагу.

Навчання переходить в онлайн (фото: GettyImages)

Працювати з будь-якої точки світу

Кількість робітників, що працюють з інших міст, або взагалі з різних куточків світу, невпинно зростає. Звісно, більшість компаній усе ще не готові повністю відмовитися від офісів, але онлайн-школи як і створення віртуальних відділів, стають дедалі популярнішими.

У цьому ключі дистанційне навчання працює на тренд розмивання кордонів, коли працівники можуть знаходити роботу/отримувати освіту не лише у своєму місті або країні, але й конкурувати на глобальному трудовому ринку.

Орієнтація на комфорт

Навіщо йти до школи в дощ чи мороз, витрачаючи час на дорогу туди і назад, коли є комп’ютер і смартфон?

Варто визнати, онлайн-технології змінюють наші звички, привчають до комфорту та миттєвої доступності контактів і послуг.

Як може змінитися форма навчання в Україні (фото: РБК-Украина)

З одного боку це матиме позитивний вплив, наприклад - низька толерантність до марнування часу, бажання отримати кращий сервіс, а з іншого, негативні, як-то - брак фізичної активності, дратівливість, небажання зайвий раз виходити з дому.

Брак соціалізації

Звісно, в дистанційного навчання є свої мінуси. Так, деякі батьки переймаються, що діти стають такими собі "кімнатними рослинами", не здатними налагоджувати комунікацію або вирішувати конфлікти. Певною мірою так і є, адже у підлітковому віці спілкування з однолітками відіграє важливу роль.

Школа надає дітям нейтральне середовище для соціальної взаємодії, що допомагає розвивати такі навички як встановлення кордонів, співпраця або співчуття. Чи варто казати, що ці навички відіграють важливу роль для побудови соціальних відносин як у дитинстві, так і в дорослому житті.

Соціалізація учнів у школах (фото: facebook.com/UNICEFUkraine)

Самоконтроль

Під час онлайн-навчання дитина здатна вимкнути відеозв’язок і грати на телефоні, або полінуватись і не писати конспект. Складність контролю - одна з суттєвих проблем дистанційного навчання, що може погіршити академічні результати деяких учнів. Це сумна правда.

Але давайте поглянемо на ситуацію з іншого боку. Дитина, яка не хоче писати конспект або читати, просто не має мотивації вчитись, тож просто перестане працювати взагалі, щойно контроль зникне. Отже, онлайн-навчання ставить проблему по-новому. Не нав'язувати виконання вправ через контроль, а шукати шляхи мотивації дітей.

Онлайн-навчання для школярів (фото: freepik.com)

Крім того, чи не те саме відбувається в дорослому житті? Навіщо компанії працівник, який не хоче працювати і якому не можна довірити самостійне виконання завдання?

Онлайн навчання вже з дитячого віку привчає дітей до автономності, відповідальності, взаємної довіри, а головне, укріплює думку, що навчатись або працювати потрібно для себе, а не для вчителя чи батьків.

Зростання популярності навчальних онлайн-сервісів

Варто визнати, що освіта вже ніколи не стане такою ж, якою була до пандемії. Освітні відеоматеріали, інтерактивні задачі, онлайн-лекції тощо посядуть важливе місце в нашому житті та відіграватимуть помітну роль навіть після закінченні школи.

Уже сьогодні частина батьків додатково записує дітей на різноманітні онлайн-курси, завдяки яким діти зможуть розширити кругозір, підтягнути знання та навіть підготуватися до ЗНО.

Економія часу та комфортна домашня обстановка неабияк приваблюють учнів, не кажучи вже про можливість самоосвіти для мешканців віддалених сіл або дітей з особливими освітніми потребами.

Що буде з навчанням школярів у майбутньому (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)