Под Ровно школьники вместо учебы копают картошку: что произошло

В селе Вилли Ровенской области школьники перешли на дистанционное обучение из-за отказа некоторых учителей опорного лицея вакцинироваться. Однако, треть учеников не может подключиться из-за отсутствия интернета в деревне. Поэтому вместо парт осень школьников проходит на поле: с ведрами и картошкой.

Почему школьники не на учебе

Так, ученик 8 класса Тарас помогает собирать урожай, хотя должен сейчас быть на 3 уроке. У него сейчас дистанционка, но учиться онлайн просто не имеет возможности.

У парня нет телефона, потому что тот сломался, а о компьютере, как и большинство детей в вилле и близлежащих деревнях нет.

По словам мамы девятиклассника Михаила, за полторы недели дистанционки ни к одному уроку ее сын так и не подключился. Как рассказала директор сосновского лицея Людмила Веремчук, проблемы с Интернетом имеет треть учеников.

Почему перешли на дистанционное обучение

В лицее с 5 по 11 класс ученики учатся дома, а это более 320 учеников. Дистанционное обучение здесь, потому что не набралось 80% вакцинированных педагогов, потому что они отказались от прививок.

"Некоторые из религиозных соображений. Был еще вопрос страха, люди не доверяли вакцине. Мы приглашали медработников в учреждение, предлагалась любая вакцина на выбор", - рассказывает директор.

По словам руководителя Главного управления общесреднего дошкольного образования МОН Юрия Кононенко, в Украине лишь около 40 школ не имеют доступа к Интернету вообще никакого.

Поэтому педагоги звонят, пересказывают, советуют как правильнее проработать материал и где его черпать. Они прибегают к различным выдумкам, чтобы образовательный процесс не остановился для тех, кто на дистанционке без интернета или гаджетов.

Поэтому в сосновском лицее надеются, что ученики уже вскоре сядут за парты. Потому что с начала дистанционки учителя начали вакцинироваться активнее и уже насчитали 72% привитых педагогов