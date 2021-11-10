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Издевательства над больной бабушкой в Киеве: обвиняемый подросток покинул город и просит денег

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Киев, Среда 10 ноября 2021 23:21
Издевательства над больной бабушкой в Киеве: обвиняемый подросток покинул город и просит денег Коллаж РБК-Украина: обвиняемый в издевательствах над старушкой покинул город и просит денег
Автор: Styler

В Киеве подростки решили поиздеватся над лежащей беспомощной бабушкой. Они направляли на нее оружие, угрожали кулаками и все это записывали на камеру. Теперь открыто уголовное производство.

Один из обвиняемых, которому 18-лет, покинул столицу и теперь просит денег в Instagram.

Парень показал уведомление от Облонской окружной прокуратуры города Киева и просит 30 тысяч гривен.

Издевательства над больной бабушкой в Киеве: обвиняемый подросток покинул город и просит денег

Скриншот с Instagram

Также он опубликовал свою локацию - это город Винница.

Издевательства над больной бабушкой в Киеве: обвиняемый подросток покинул город и просит денег

Скриншот с Instagram

По данным следствия, 76-летняя пенсионерка уже 5 лет прикована к постели. Над ней издевались два друга ее внука, пока тот все снимал на камеру. Теперь парням 2001, 2002, 2003 годов рождения грозит до 4 лет лишения свободы.

Видео издевательства над пожилой женщиной можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, что после волны негатива в сети автор видео закрыл свой аккаунт в Instagram. Но, через некоторое время он опубликовал фотографию железнодорожного вокзала Киева.

Мы также писали о том, что в Польше в городе Млава двое полицейских обвиняются в избиении 30-летнего украинца. Прокуратора занимается расследованием дела.

Этот ужасный случай произошел еще в середине сентября, но об этом стало известно только в ноябре. Пострадавший говорит, что полицейские отвезли его в лес, сильно избили, и оставили его там.

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